За три дня в Минской области досрочно проголосовали свыше 275 тыс. человек

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три дня в Минской области участие в голосовании по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь приняли 275 436 человек. Такую цифру озвучили в пресс-службе Минского областного исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА.
Активнее всего голосуют в Борисовском районе, где решение принять участие в референдуме досрочно приняли более 40 тыс. жителей. Чуть менее активно досрочное голосование проходит в Минском районе, где за три дня проголосовали 35 тыс. Кроме того, высокая досрочная явка зарегистрирована в Молодечненском и Солигорском районах - около 28 и 25 тыс. жителей соответственно. Как отметила председатель Минской областной комиссии Оксана Таранда, активность граждан очень высокая. -0-