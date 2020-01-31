За три года Мозырский НПЗ инвестировал в развитие производства более Br1,6 млрд

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырский НПЗ" за последние 3 года инвестировало в развитие производства более Br1,6 млрд, сообщил БЕЛТА генеральный директор предприятия Виталий Павлов.

Объем инвестиций на модернизацию, техническое перевооружение и реализацию новых проектов на нефтеперерабатывающем заводе в Мозыре год от года прогрессирует. Если за предыдущие 8-9 лет завод освоил свыше Br3 млрд, то за минувшие 3 года - более Br1,6 млрд.

За этот период на Мозырском НПЗ после реконструкции установки гидроочистки дизельного топлива освоили процесс депарафинизации. "Это потребовало серьезных материальных и трудовых затрат. В кратчайший период выполнены необходимые работы, установка выведена на нормальный технологический режим. В зимний период мы получаем пять сортов дизельного топлива, каждый из которых дает определенный экономический эффект", - отметил генеральный директор.

В 2019 году ускоренными темпами шла реализация масштабного инвестпроекта "Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков". "За все этапы развития завода за такой короткий период подобный объем инвестиций и строительно-монтажных работ еще не осваивался", - заметил гендиректор. Уровень строительной готовности по основным установкам комплекса составляет от 62% до 87%, по объектам общезаводского хозяйства - от 98% до 100%.

2019 год отмечен самым крупным капитальным ремонтом за всю историю завода. "При этом во время ремонтной кампании 2019 года модернизирована установка каталитического крекинга. Это один из самых масштабных проектов на действующем технологическом объекте", - подчеркнул Виталий Павлов.

Многое сделано для сокращения затрат и повышения эффективности производства. Как отдельные виды товарной продукции выведены на рынок метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), алкилат и кубовый продукт каталитического крекинга. Значительно увеличено производство битума с возможностью вырабатывать до 80 тыс. т в месяц. И в этом плане 2019 год стал рекордным: было реализовано 518 тыс. т битума. Налажены постоянные каналы поставок, в том числе экспортные, гудрона. В минувшем году реализована 81 тыс. т.

Об эффективной работе предприятия свидетельствует увеличение объемов производства 95-го бензина, начат выпуск четырех видов 92-го бензина, что дает дополнительную выручку. Производится также 98-й и 100-й бензин. "Что немаловажно - продукты востребованы не только на внутреннем рынке, но и далеко за пределами Беларуси. Постоянно увеличиваются объемы реализуемых партий, новые позиции появляются в номенклатуре экспорта", - рассказали на Мозырском НПЗ.

На предприятии прорабатывают стратегию развития до 2030 года. Дальнейшие и ближайшие перспективы связаны с непрерывной модернизацией. Особенно важно, по мнению генерального директора, что на реализацию программ развития предприятие не задействует финансовые ресурсы извне. "Текущая и инвестиционная деятельность проводится исключительно за счет собственных средств, базируется на силах, знаниях и опыте коллектива", - подчеркнул Виталий Павлов.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности завода: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран мира. 30 января завод отметил 45-летие.-0-