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08 мая 2020, 15:29

"За всю жизнь не припомню такого необычного поздравления" - могилевские спасатели чествовали ветерана

Андрей Моисеев
Андрей Моисеев
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8 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские спасатели поздравили ветерана Великой Отечественной войны и пожарной службы Андрея Моисеева с наступающем Днем Победы. Под окнами дома, где живет фронтовик, развернулся небольшой парад: с оркестром, поздравлениями и подарками, передает корреспондент БЕЛТА.

"Андрей Семенович - наш большой друг и коллега. Он 22 года проработал в пожарной службе, - рассказал начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов. - Мы часто общаемся, навещаем его не только по праздникам. Он частый гость и у нас: общается с молодежью, встречается с нашими ребятами. Всегда с охотой отзывается на приглашение выступить в учебных заведениях и на предприятиях. Он очень позитивный и добрый".

Сергей Демидов
Сергей Демидов

Музыканты оркестра исполнили несколько композиций военных лет. Поздравить ветерана, пожелать ему долгих лет жизни и здоровья пришли представители военного комиссариата, ветеранской организации, соседи и прохожие - все, кто услышали звуки музыки во дворе, присоединились к теплым приветствиям. Андрей Семенович, одетый по форме, с медалями и наградами, принимал поздравления на балконе.

Чтобы передать фронтовику букет роз, юбилейную медаль, подарки и грамоты, спасатели поднялись к нему на балкон второго этажа по пожарной лестнице. "Вы знаете, за всю свою жизнь я не припомню такого чудесного и необычного поздравления, - отреагировал ветеран. - А ведь живу я на этом свете немало".

В этом году Андрею Семеновичу исполнится 96 лет. Его призвали в армию 22 августа 1942 года. Он был механиком-водителем танка Т-34, а затем тяжелого танка ИС-2, прошел дорогами войны от Сталинграда до Вены. За войну четырежды был ранен, дважды заочно похоронен.

"Я повидал немало за свою жизнь. Попал в армию, когда только исполнилось 18 лет. Прошел со своим боевым другом, танком Т-34, немало сражений, участвовал в освобождении Украины, Молдовы, Румынии, Венгрии и Австрии. Я вам сейчас еще что-то покажу", - произнес с балкона ветеран и скрылся.

Оказалось, что Андрей Семенович сменил свою фуражку на танковый шлем, который в 1945 году ему подарил командир: чтобы молодой военный и в мирной жизни всегда оставался танкистом - смелым, сильным и бесстрашным.

"Мира вам всем, добра и радости! С наступающим Днем Победы! Спасибо за необычное поздравление", - поблагодарил ветеран.-0-

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ветераны ВОВ Могилев МЧС поздравления
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