За выходные в Минске произошло 100 ДТП с материальным ущербом

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске произошло 100 ДТП с материальным ущербом. ДТП с пострадавшими не зарегистрированы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 28 водителей, 74 оштрафованы за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ пресекли 50 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 140 водителей.

236 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 16 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы пресекли 81 нарушение ПДД водителями мототранспорта.

ГАИ Минска обращает внимание, с 16 по 20 апреля в городе проходит комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием мототранспорта.-0-