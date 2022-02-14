За выходные в Минске выявлены 85 бесправников

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 113 ДТП, в которых три человека получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 24 водителя, 94 оштрафованы за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники ГАИ пресекли 85 фактов управления транспортными средствами бесправниками.
За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 163 водителя.
509 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 47 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах.-0-