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Регионы
25 октября 2020, 09:19

Забастовки могут ослабить экономические позиции предприятий - директор "Красного металлиста"

Юрий Сербин. Фото "Веснiк Магiлева"
Юрий Сербин. Фото "Веснiк Магiлева"

25 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Забастовки могут ослабить экономические позиции предприятий. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился директор ОАО "Красный металлист" Юрий Сербин.

"Забастовки могут ослабить экономические позиции предприятий и всей страны в целом. Эти деструктивные действия не приведут к развитию, а ухудшат и без того непростую ситуацию, - отметил Юрий Сербин. - Коронавирус в этом году принес с собой не только угрозу для здоровья людей, но и новые вызовы для белорусских предприятий. И сейчас, когда мы адаптировались к новым условиям, сложившимся в мире, когда рынки начали восстанавливаться, упускать момент просто недопустимо. И это должен понимать каждый руководитель, ведь он в ответе не только за производство, но и людей, которые там работают".

По словам Юрия Сербина, противоречивые настроения в обществе еще больше сплачивают коллектив. "Люди, которые работают на нашем предприятии или любом другом в республике, хотят быть уверенными в своем завтрашнем дне. У них должна быть уверенность, что они придут на работу, произведут продукцию или изделия, которые впоследствии будут реализованы. Предприятие получит выручку, а сотрудник - зарплату. А если сейчас поддаться эмоциям, пойти на поводу у других людей - потери почувствует не только предприятие или организация, но и каждая семья сотрудника".

В этом году "Красный металлист" запустил новое производство - здесь начали изготавливать мебель в стиле лофт. "Мы продолжаем развиваться, у нас есть новые проекты и идеи. И мы хотим идти по пути созидания, а не разрушения", - отметил директор предприятия.

ОАО "Красный металлист" работает в Могилеве с 1933 года. Основная продукция - столовые приборы, кухонные принадлежности. Сейчас на заводе трудятся 165 человек. Изделия экспортируются в Россию, Украину, Казахстан, Болгарию и другие страны.-0-

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