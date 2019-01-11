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Забег Дедов Морозов и шабаш Бабок Ежек устроят в Витебском районе

Регионы 11.01.2019 | 07:36
Фото из архива
Фото из архива

11 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Забегом Дедов Морозов и шабашем Бабок Ежек завершится 12 января работа Придвинской резиденции Деда Мороза в Витебском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском райисполкоме.

Развлекать гостей "Гулей у дзядулі-5" будут педагоги около 20 учреждений образования района, которые на протяжении праздников с удовольствием перевоплощались в новогодних героев и по очереди дарили юным посетителям резиденции Деда Мороза радость от погружения в зимнюю сказку. В субботу им предстоит выяснить, чей тандем Дедов Морозов и Снегурочек лучше, а сказочные персонажи убедительнее и ярче. Главной проверкой на прочность станет забег на 100 м. Преодолеть их волшебным дедушкам предстоит в полной экипировке (с посохом, мешком подарков) и Снегурочкой на руках.

Еще одним ярким событием дня станет шабаш Бабок Ежек, которые спляшут и споют около костра, а самая главная из них подарит зрителям яркую ленточку со своей метлы с предсказанием-пожеланием на 2019 год. Интересными и веселыми обещают стать различные шуточные состязания, костюмированный футбол на снегу, другие забавы и конкурсы с участием детей и взрослых. Много положительных эмоций подарит встреча с животными из городского зоопарка, которых привезут в этот день на праздник, или поделка из "Волшебной мастерской", изготовленная своими руками. Поддержать силы и праздничное настроение помогут ароматная выпечка и горячие напитки из организованных учебными заведениями подворий, оформленных в народном стиле.

За время праздников Придвинскую резиденцию Деда Мороза, отработавшую девятый сезон, посетили примерно 2 тыс. человек. Гости приезжали не только из близлежащих населенных пунктов Витебского района и Витебска, но и отдаленных регионов: Сенненского, Верхнедвинского районов Витебщины, Минской области, Санкт-Петербурга, Псковской и Смоленской областей России.-0-

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Теги
Витебская область, праздник, развлечения
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