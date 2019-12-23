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23 декабря 2019, 16:55

Забег Дедов Морозов пройдет в Могилеве 25 декабря

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23 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Забег Дедов Морозов и лазерное шоу пройдут в Могилеве 25 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный специалист управления культуры Могилевского горисполкома Татьяна Бурканова.

"25 декабря в Могилеве будет насыщенным на праздничные мероприятия. В парке Подниколье в 13.00 пройдет костюмированный забег "Дед Мороз - чемпион". Участвовать в нем будут не менее 50 Дедов Морозов. Для детей будет организован концерт "Морозная разморозка", который будет повторяться до 29 декабря", - рассказала она.

Вечером в этот же день под звуки духового оркестра по центру города пройдет первое новогоднее "наШествие Дедов Морозов". Около 50 человек в 17.00 выйдут на улицу Ленинская у детской школы искусств №4 и прошествуют до "Площади звезд". Здесь их встретят еще 100 сказочных персонажей. "Когда все герои соберутся на "Площади звезд", главный Дед Мороз из своей резиденции по видеосвязи даст команду начинать новогодний хоровод и все сказочные персонажи вместе с детьми и взрослыми будут танцевать", - рассказала Татьяна Бурканова.

После этого большая компания отправится на площадку у ТРЦ "Атриум". Здесь состоится флешмоб "До Нового года осталось..." с отсчетом времени до главного праздника года. Для горожан и гостей города устроят лазерное шоу, которое будет проецироваться на торгово-развлекательный центр. Шествие Дедов Морозов и развлекательная программа на площади у торгового центра будут проходить в Могилеве до 30 января.-0-

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