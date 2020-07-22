"Забег отважных" пройдет в парке Победы 23 августа

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Забег отважных", посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, пройдет 23 августа в парке Победы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь Белорусской федерации легкой атлетики Анна Каминская.

"Традиционно этот забег проводится перед Днем Победы, но, к сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось традицию нарушить. Такие мероприятия популяризируют легкую атлетику и учат уважать нашу историю", - сказала Анна Каминская.

Забеги пройдут в шести возрастных категориях. Любителям бега от 15 лет и старше предстоит преодолеть 2100 м с препятствиями. Пресс-секретарь БФЛА отметила, что длина всех дистанций ориентировочная. Она включает кроссовый бег и бег с преодолением препятствий (грязь, барьер-стена, водное препятствие и другие).

"Для участников будут оборудованы места для переодеваний на старте и финише. Сбор участников для регистрации состоится за 15 мин. до старта в стартовом городке. Участники должны иметь номер на груди и стартовать только в своем забеге. Организаторы могут дисквалифицировать участника, нарушившего это правило. В одном забеге будут участвовать не более 50 человек", - пояснила Анна Каминская. Она обратила внимание, что в детских забегах (участники 4-14 лет) обязательно на месте старта должны присутствовать родители. Все участники дают организаторам расписку в том, что за состояние своего здоровья во время соревнований они несут личную ответственность. За несовершеннолетних участников расписку подписывают их законные представители.

Анна Каминская напомнила, что 13 сентября состоится праздник для всех любителей бега - Минский полумарафон. "БФЛА недавно объявила конкурс детских рисунков "ПроБЕГ. Минский полумарафон глазами детей". Работа абсолютного победителя будет размещена на билборде на одной из самых оживленных улиц столицы с указанием авторства", - сказала она.

Как отмечал ранее председатель БФЛА Вадим Девятовский, свое участие в Минском полумарафоне подтвердили представители около 40 стран.

Старты пройдут на дистанциях на 5,5 км, 10,55 км и 21,097 км. Подать заявку можно на сайте Минского полумарафона. Онлайн-регистрация открыта до 12 сентября или до момента достижения максимального числа участников.

Девиз Минского полумарафона 2020 года - "Бежим вместе!". Планируется, что в забегах примут участие 42 тыс. любителей активного образа жизни.

В 2019 году Минский полумарафон прошел в пятый раз. Его участниками стали 40 тыс. человек из 68 стран. Победителем у мужчин на самой длинной дистанции стал атлет из Эритреи Берхан Хидру Афеверки, у женщин - белоруска Нина Савина. Полумарафон имеет серебряный лейбл от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Призовой фонд соревнований составляет $60 тыс.-0-