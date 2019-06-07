Забег влюбленных пар проведут в Могилеве

7 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Легкоатлетический забег "Дорога к счастью" проведут в Могилеве 29 июня, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Мероприятие приурочено ко Дню города. Побороться за лидерство смогут все желающие от 16 лет. Обязательной атрибутикой для мужчин станут рубашка (тенниска), галстук или бабочка, а для женщин - фата и букет цветов. Кроме того, участники должны будут стартовать и финишировать парами.

Состязания влюбленных стартуют в 12.00 от торгового центра "Магнит", затем маршрут проляжет через улицу Первомайскую и завершится около Могилевской областной филармонии. Триста первых финишеров получат сертификат участника, а первым трем парам достанутся ценные призы.-0-