Заболеваемость COVID-19 в Брестской области начинает снижаться - Минздрав

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость COVID-19 в Брестской области начинает снижаться, сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Раньше всего в обычный режим работы начали возвращаться учреждения здравоохранения, ориентированные на пациентов с коронавирусом, в Витебском регионе. Неплохая обстановка и в Могилевской области, отметил первый замминистра.

"Был рост заболеваемости в Брестской области, притом практически по всем крупным городам, но заболеваемость тоже идет на спад. В Гомельском регионе есть некоторые вопросы. Я завтра туда выезжаю, наши специалисты там также поработали, министр недавно был", - сказал Дмитрий Пиневич.

Ситуация в областях находится под контролем руководства Минздрава. "Мы держим ситуацию на ручном управлении, в первую очередь для оказания консультаций и методической помощи", - добавил первый замминистра.

Что касается коечного фонда, его на сегодня более чем достаточно. Ни в одной точке страны нет проблем с оказанием необходимой стационарной помощи тем, кто в ней нуждается. Пациенты с легким течением заболевания лечатся на дому и находятся под постоянным наблюдением контактных групп, которые организованы в поликлиниках.-0-