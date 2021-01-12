Заболеваемость COVID-19 в Брестской области за месяц снизилась более чем наполовину

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость COVID-19 в Брестской области в январе по сравнению с декабрем снизилась более чем наполовину, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач областной клинической больницы Александр Карпицкий.

"В целом ситуация неплохая. Идет значительное уменьшение количества пациентов - и амбулаторных, и стационарных. Мы сегодня сравнили цифры по больнице за 12 января и 12 декабря - минус 52% в количестве поступающих. Поэтому в Бресте начинают решать вопросы по сокращению количества коек, подготовленных для ковидных пациентов, и перепрофилированию их на обычный режим работы. При этом в целом по области остается зарезервированной 1561 койка для таких больных на случай какого-то всплеска", - сказал Александр Карпицкий.

Непосредственно в областной больнице два отделения уже вернулись к обычному режиму работы в конце декабря. Еще четыре подразделения планируют перепрофилировать в ближайшие дни, чтобы они снова оказывали плановую медицинскую помощь по своему профилю.

На плановую работу переходит также областной кожвендиспансер. Первая и центральная городские больницы в Бресте пока продолжают принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. "Количество пациентов там тоже уменьшается. Скорее всего, на этой неделе будет рассматриваться вопрос о переходе одной из больниц или какой-то части отделений на обычный режим работы", - дополнил главврач областной клиники.

По его словам, по сравнению с первой волной пандемии сейчас отмечается большее количество легких, скрытых форм заболеваемости - примерно две трети пациентов с коронавирусной инфекцией проходили лечение амбулаторно. В то же время было больше тяжелых случаев среди стационарных больных. Такой вывод можно сделать по количеству занятых реанимационных коек, тяжести течения болезни у пациентов, времени их пребывания в стационаре.

Александр Карпицкий отметил, что учреждения здравоохранения области подготовились к очередной волне пандемии. Количество аппаратов искусственной вентиляции легких и в облбольнице, и в регионе в целом увеличилось. В период межсезонья закуплены новые аппараты как за бюджетные, так и спонсорские средства, в виде гуманитарной помощи. В областной клинике серьезно обновили парк аппаратов ИВЛ. За счет международной технической помощи и спонсоров приобрели 10 новых аппаратов высокого и экспертного класса. Во всех лечебных учреждениях области увеличено количество кислородных точек.-0-