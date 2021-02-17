Заболеваемость гриппом в Минской области пока не растет - эпидемиолог

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области пока не отмечается рост заболеваемости гриппом, а по результатам дозорного надзора вирусы гриппа у заболевших острыми респираторными инфекциями не зафиксированы, сообщила БЕЛТА врач-эпидемиолог, заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Марина Качкан.

"В этом однозначно сыграла роль вакцинация против гриппа", - уточнила завотделением.

За последние 16 лет в Минской области наблюдается выраженная тенденция к снижению заболеваемости гриппом. Если в 2005 году было вакцинировано 6,2% населения области, а заболеваемость гриппом отмечалась на уровне 3710,1 случая на 100 тыс. населения, то в 2020-м, когда привиты 40,8% населения, заболеваемость снизилась до 2,5 случая на 100 тыс. населения.-0-