Заболеваемость ОРИ в Минске на 16,7% ниже уровня 2017 года

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Минске характеризуется низкой интенсивностью, она на 16,7% ниже уровня аналогичного периода 2017 года, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе Минска.

По прогнозам ВОЗ, в нынешнем эпидемическом сезоне будут циркулировать три штамма вируса гриппа: аналогичный прошлогоднему и два новых, которые ранее не циркулировали широко.

"Самой эффективной защитой от заболевания является вакцинация, которая в том числе способствует формированию коллективного иммунитета, благодаря чему снижается риск распространения респираторных вирусов", - отметили специалисты.

В Минске для иммунизации против гриппа используются вакцины "Гриппол плюс" (Россия), "Инфлювак" (Нидерланды), "Ваксигрип" и "Ваксигрип Тетра" (Франция). По данным на 13 ноября, привито 30,7% жителей.-0-