Заболеваемость ОРИ в Минске ниже прошлогоднего уровня на 4,4%

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодная кампания иммунизации населения против гриппа завершилась в Минске, прививки сделали 40,5% жителей, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе города.

Вакцинация проводилась как за счет бюджета, так и за счет средств предприятий, организаций и личных средств граждан. "В настоящее время заболеваемость острыми респираторными инфекциями в столице находится в пределах среднемноголетних значений, характеризуется низкой интенсивностью и уровнем ниже на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди заболевших 71,8% - дети, циркулируют негриппозные респираторные вирусы - аденовирусы и риновирусы", - отметили специалисты.

В 2017 году благодаря вакцинации удалось предупредить около 100 тыс. случаев заражения гриппом и другими респираторными инфекциями и более 135 тыс. обращений в поликлиники Минска. Предотвращенный экономический ущерб составил более $10 млн, на каждый вложенный в вакцинацию $1 получен экономический эффект в эквиваленте $9,2.

Бесплатно прививки могут получить люди с хроническими заболеваниями, дети до 3 лет, беременные женщины, лица старше 65 лет, а также минчане с высоким риском заражения гриппом (медицинские работники, педагоги и учащиеся школ, дети и воспитатели дошкольных учреждений).-0-