Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Витебской области снижается

13 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области отмечается положительная динамика по снижению уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями, сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Витебской области по-прежнему имеет положительную динамику к снижению. Исключение здесь только Браславский район. В структуре заболевших составляют 68% взрослые и 32% - дети", - отметил Михаил Вишневецкий.

По его словам, за последние двое суток в регионе случаев заражением коронавирусной инфекцией стало больше. Но за выходные этот рост стал в два раза меньше, чем в предыдущие дни. "Количество инфицированных все равно будет увеличиваться, но это дает возможность медицинским работникам перераспределить свои силы", - сказал Михаил Вишневецкий.

Начальник облздрава заверил, что лекарств, дезсредств и индивидуальной защиты в учреждениях здравоохранения достаточно. С медперсоналом проводятся тренинги, чтобы минимизировать случаи заражения среди медиков.

Председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина рассказала, что ажиотаж на покупку масок спал. "На сегодняшний день этих изделий достаточно в аптеках. Предприятия продолжают отшивать маски, халаты, защитные комбинезоны", - добавила она.

Помощь в обеспечении медиков оказывают жители региона, идет спонсорская помощь. В область поступят и средства защиты, отправленные в Беларусь из других стран в качестве гуманитарной помощи.-0-