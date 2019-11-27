Заболеваемость ВИЧ в Гомельской области снизилась более чем на 20%

27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость ВИЧ в Гомельской области в январе-октябре этого года снизилась на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции исполняющая обязанности заведующего отделом профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Воинова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Гомельской области отмечается снижение заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией. Эпидситуация находится под контролем", - сказала Светлана Воинова.

В настоящее время, по статистическим данным, в Гомельской области проживают более 8 тыс. человек с ВИЧ. По возрастным группам по-прежнему наибольшее количество случаев ВИЧ в регионе регистрируется в возрасте 40 лет и старше - 57,6%. "Самому пожилому жителю Гомельской области, у которого выявлена ВИЧ-инфекция в этом году, 77 лет", - уточнила Светлана Воинова.

В области превалирует половой путь передачи ВИЧ - более 92% случаев в этом году. В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (60,2%), доля женщин - 39%. По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией преобладают рабочие (46%) и лица без определенной деятельности (30%). Более высокая заболеваемость по-прежнему сохраняется в Светлогорском, Жлобинском, Октябрьском, Речицком, Калинковичском районах.

Также Светлана Воинова отметила, что в Гомельской области среди населения в целом и в отдельных возрастных группах проводится дополнительный скрининг на ВИЧ. В 2019-м 57% всех новых случаев выявили именно в результате такого обследования.

Кроме того, доступно и самотестирование по слюне - такие тесты можно приобрести в аптеках. С мая 2017 года (когда была начата их реализация) до настоящего времени продано более 3 тыс. наборов. "Мы видим и обратную связь, когда покупатели тестов обращаются к нам за консультацией даже в случае отрицательных результатов", - добавила Светлана Воинова.

Пресс-конференцию в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сегодня приурочили ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря. В этот раз он проходит по теме "Решающая роль сообществ". Как было отмечено, вопрос повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции, искоренения стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, по-прежнему остается важным и актуальным.-0-