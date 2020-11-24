Забота с доставкой на дом

Теплоснабжение и водоотведение, капитальный и текущий ремонты жилфонда, благоустройство и озеленение района – это далеко не все услуги, которые предоставляет КУМПП ЖКХ "Малоритское ЖКХ".

Список важных дел

Многоотраслевое коммунальное хозяйство Малоритского района – предприятие с большим опытом и надежной репутацией. Его ответственные и заботливые специалисты делают много, чтобы с каждым днем родной край становился еще краше и уютнее.

Под контролем предприятия одними из важнейших направлений являются: подача тепла, водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО и техническое обслуживание жилфонда.

– Если говорить простыми словами, то коллектив ежедневно трудится над тем, чтобы в домах жителей района, учреждения образования и здравоохранения, на предприятия и организации бесперебойно поступала горячая и холодная вода, батареи согревали теплом, был создан уют и комфорт в жилом секторе – отмечает директор КУМПП ЖКХ "Малоритское ЖКХ" Роман Рачкевич. – От нашего профессионализма, ответственного подхода к работе зависит благополучие каждого дома и каждой квартиры. Очень важно это осознавать, чтобы получать желаемый результат.

Труд представителей коммунальной службы всегда на виду, поэтому спустя рукава здесь ничего не делают. На особом счету – участок благоустройства. Под руководством мастера Ольги Олексюк весной и летом Малорита утопает в ярких красках цветочных клумб и композиций. Работники ЖКХ все лето ухаживают за клумбами: пересаживают, пропалывают, поливают и подкармливают растения. Цветочные композиции радуют жителей города весь сезон.

В осенне-зимнее время, помимо уборки опавшей листвы и расчистки от снега проезжей части и дворов, у коммунальников на повестке дня еще и украшение города разноцветной новогодней иллюминацией. Кстати, за такой важный и ответственный процесс, как установка ели на центральной площади, тоже отвечают работники ЖКХ.

Точно по графику

Обеспечение жителей в 28 населенных пунктах Малоритчины качественной питьевой водой, пожалуй, один из самых основных видов деятельности коммунального предприятия по программе "Чистая вода". На балансе находится 61 артезианская скважина, которые оснащены приборами учета расхода воды, и 31 водонапорная башня. На территории водозабора города работает аккредитованная лаборатория, специалисты которой контролируют качество воды, поступающей в распределительные сети.

Имеется в структуре ЖКХ участок котельного хозяйства. На балансе – 23 котельные, 13 из них работают на местных видах топлива (дрова и щепа).

– Постоянно модернизируем неэффективные котельные. Например, после замены котлов с более высоким КПД на котельной №6 в деревне Ланская в разы снизился расход не только дров, но и электроэнергии, – поясняет начальник УКХ Виктор Андриевский.

Особое внимание – раздельному сбору коммунальных отходов. В 2015 году введена в эксплуатацию линия сортировки ТКО с целью извлечения вторичного сырья: пластика, бумаги, ПЭТ-бутылки, стекла, металла.

Есть в Малорите и современная гостиница "Юбилейная" с комфортабельными номерами, укомплектованными необходимой мебелью и бытовой техникой.

– Можно смело сказать, что визитная карточка района – наша гостиница, единственная комфортабельная европейского уровня на Малоритчине, – рассказывает заместитель директора Наталья Ананич. – С момента открытия, в 2010 году, мы принимали зарубежных гостей более чем из 28 стран мира, в том числе России, Китая, Индии, США, Италии, Австрии, Дании.

Марина МАНУЙЛИК, газета 7 Дней

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

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