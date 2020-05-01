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01 мая 2020, 13:29

Задачи посильны, значит, – выполнимы

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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О промышленном и аграрном потенциале, перспективе строительства жилья и туристической привлекательности Березовского района, отметившего 80-летие, мы поговорили с председателем райисполкома Леонидом Мартынюком.

– За счет развитого производства Березовщина всегда имела репутацию экономически стабильного региона… Какие основные проекты намечено реализовать в промышленной отрасли?

– Надо сказать, что в сфере промышленности уже работает свыше 7 тыс. человек – это почти 30% занятых в экономике. Данная отрасль сегодня формирует 75% выручки. По итогам прошлого года предприятия района экспортировали продукции на 120 млн долларов в 32 страны мира. Чтобы оставаться конкурентоспособными, они непрерывно проводят техническую и технологическую модернизацию. Например, на ОАО "Березастройматериалы" планируется установить линию по производству широкоформатной керамической плитки. Мощность – 2,5 млн кв. метров в год. На УП "Сария" ожидается запуск линии по переработке куриного сырья. ОАО "Теплоприбор" активно осваивает новые виды продукции – электрические и пеллетные котлы. На ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат" в ближайшее время будет запущен розлив минеральной воды. И это далеко не все проекты, которые планируется реализовать.

– Проезжая по району, мы увидели ухоженные агрогородки. И даже в маленьких деревушках – порядок и красота.

– Мы уделяем много внимания благоустройству района. Ведь это – значимый фактор повышения качества жизни. Тщательно следим за экологической составляющей благоустройства: санитарной очисткой территории и озеленением. Например, в Березе и Белоозерске уровень озеленения достиг 40%. Ежегодно наши работники и жители населенных пунктов высаживают до 1,5 тыс. саженцев.

По-прежнему острой проблемой остается организация капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, обустройство детских площадок, асфальтирование дорог. Но мы уже определили приоритетную задачу – строительство детской площадки в каждом агрогородке. Так, в 2019-м и первом квартале 2020 года такие объекты появились в агрогородках Малеч и Междулесье.

Что касается автомобильных дорог, то выполняется текущий ремонт на более чем 10 километрах. В 2020 году запланировано асфальтирование улиц Брестская, Центральная, а также проведение капитального ремонта части улицы Свердлова в Березе. К тому же район активно участвует в конкурсах на получение грантов. Так, в скором времени на улицах райцентра вместо устаревших светильников будут установлены энергоэффективные LED-лампы в основном за счет инвестиций Европейского союза. Также благодаря гранту в этом году очистят от ила и лишней растительности участок русла реки Кречет.

– Леонид Алексеевич, как выполняется программа строительства жилья?

– Задание по вводу жилья каждый год выполняем в полном объеме. За предыдущие пять лет построено 12 многоквартирных домов. В 2019-м ввели в эксплуатацию 27,2 тыс. кв. метров жилья, в том числе более 11 тыс. – для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием господдержки, 6,3 тыс. кв. метров – для многодетных семей.

В конце 2019 года начали строительство двух 40-квартирных жилых домов в микрорайоне Северный и микрорайоне №7. Их ввод предусмотрен в июне и сентябре 2020-го. Также строится 40-квартирный дом в Белоозерске. Сдача – в декабре этого года.

– Уже можно говорить о первых итогах посевной? Довольны работой березовских аграриев?

– Безусловно, небесная канцелярия внесла свои коррективы в посевную кампанию. В малоснежную и относительно теплую зиму сельхозпредприятия не останавливали некоторые работы: например, вывозку и внесение органики. К началу весенне-полевых работ была подготовлена техника, приобретены минеральные удобрения, подготовлен семенной материал.

Классическое: "что посеешь, то пожнешь" для аграриев всегда актуально. Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур в этом году начался на неделю раньше прошлого. Необходимо было засеять более 6 тыс. гектаров. Посевная ранних зерновых завершена в оптимальные сроки. Но это только начало полевых работ. Аграриям предстоит выполнить большой объем: продолжить сев сахарной свеклы, кукурузы, провести подкормки и химзащитные работы сельхозкультур. В планах – получить достойный для Березовского района урожай. Конечно, если погода не подведет.

– Руины монастыря картезианцев и Духовно-патриотический комплекс в Березе… Чем еще привлекателен Березовский край для туристов?

– Один из самых популярных вариантов отдыха – это агроэкотуризм, или, как его еще называют, сельский. Наши агроусадьбы могут предложить не только базовые услуги (проживание, питание, баня), но и различные варианты развлечений. Это экскурсии на квадроциклах с преодолением препятствий, прогулки по экотропе здоровья, практические уроки по здоровому образу жизни, вегетарианскую кухню, даже мини-музеи, представляющие крестьянский быт середины прошлого века. Так что любой путешественник, от мала до велика, найдет развлечение по душе.

Березовский историко-краеведческий музей предлагает ряд маршрутов по памятным местам района. Заказник "Споровский" разработал для туристов свою программу: можно отправиться в мини-тур на лодке, понаблюдать за дикими животными и птицами в естественной среде обитания, а еще принять участие в интересном и немаловажном процессе – кольцевании птиц.

Много лет подряд самым ярким туристическим событием лета становится международный экологический фестиваль "Споровские сенокосы". Во время него проходят чемпионат по ручному сенокошению, соревнования по футболу на болоте, работают интерактивные площадки, проводится концертная программа. За последние годы "Споровские сенокосы" стали визитной карточкой Березовщины.

Духовно-патриотический комплекс в Старинном парке включает: православный храм в честь Архистратига Михаила, памятник "Мужеству и скорби", фонтан "Чаша слез" и образцы военной техники.

Марина МАНУЙЛИК, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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благоустройство промышленность туризм
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