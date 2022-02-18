Задачи со звездочкой: гомельская молодежь разгадывала шифры патриотического квиза

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области прошел квиз под единой темой "Конституция - сила Основного закона", сообщила корреспонденту БЕЛТА первый секретарь обкома БРСМ Вероника Гудкова.

Квиз прошел в преддверии важного политического и общественного события - конституционного референдума. "Для нас важно повысить электоральную активность молодежи. Ведь это четвертая часть всего нашего населения, роль которой с каждым годом все возрастает. Дать им как можно больше информации о Конституции, о нашей республике. И лучше всего это воспринимается в виде игры, квиза, викторины. Мы пригласили работающую молодежь и тех ребят, которые впервые будут участвовать в референдуме", - рассказала Вероника Гудкова.

Единый для всего региона старт был дан в Гомеле. В онлайн-студии собрались 24 молодежные команды. Также все районы онлайн присоединились к квизу, а это более 2 тыс. молодых интеллектуалов.

Квиз включал четыре тура: "Ведаю Беларусь" на знания в области географии, архитектуры и культурно-просветительского потенциала страны, "От истоков до современности" на знание историко-культурного наследия, "Конституция - сила Основного закона" о новеллах и "Мама=мова" на знание родного языка.

За считаные секунды участникам предстояло вспомнить, как будет подсолнух по-белорусски, правда ли, что Николай Гусовский написал "Песню пра бусла", какой белорусский объект изображен на вьетнамской купюре. Краеведы должны были назвать самое большое озеро в Беларуси, по кадрам узнать киноленту и по звукам песню, марку белорусского автомобиля, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса и расшифровать другие задания.

"Квиз проходил с музыкальными паузами. Настроение задавал зажигательный коллектив Diva. Молодежные команды были настроены на позитив и в приподнятом настроении отвечали на вопросы. Молодежь всегда любит дух соперничества, а в квизе он чувствуется как нигде", - отметила Вероника Гудкова.

По итогам квиза названы победители и призеры. Первое место разделили команды Гомельского вагоностроительного завода и Костюковского государственного аграрно-технического профессионального лицея, второе - войсковой части 1242 и Гомельского государственного художественного колледжа. На третьей позиции - участники ОАО "Электроаппаратура" и Гомельского государственного медицинского колледжа.-0-