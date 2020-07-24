Задействованные в борьбе с COVID-19 медработники проявили лучшие человеческие качества - Минздрав

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задействованные в борьбе с COVID-19 медицинские работники проявили свои лучшие человеческие качества, заявил начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Александр Пацеев во время церемонии чествования специалистов Минского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"С первых дней, когда мы начали бороться с инфекцией, все - ученые, врачи, медицинские сестры - проявили высокий профессионализм, свои самые лучшие человеческие качества. Многие работали круглосуточно у постели больного, оказывая медицинскую, консультативную помощь. Медработники боролись за жизнь каждого человека. Вы входили в грязную зону, рисковали своими жизнями во благо нашего населения, наших пациентов. Очень важно, что мы доказали приверженность гуманистическим идеалам, доказали, что мы страна, которая в состоянии справиться с любой угрозой", - сказал Александр Пацеев.

По его словам, за прошедший период было многое сделано. Разработаны клинические протоколы диагностики и лечения коронавирусной инфекции, постоянно изучался и адаптировался зарубежный опыт. "Сколько нам говорили, что мы что-то делаем неправильно, сколько международных организаций нас критиковало. Но, приезжая сюда, смотрели и удивлялись: система здравоохранения работает, в стране порядок", - отметил начальник главного управления. Сегодня, проанализировав принятые меры, можно констатировать, что выбранный страной путь по борьбе с коронавирусом был правильным, добавил он.

Слова благодарности высказал и председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило. "Помощь, которую оказали все отраслевые профсоюзы страны медработникам, говорит о нашей солидарности. Мы и впредь будем поддерживать вас", - сказал он.

Торжественное чествование медицинских работников, которые были заняты в борьбе с COVID-19, проходит по всем районам страны. 23-25 июля заслуженные награды от Министерства здравоохранения, управлений здравоохранения, профсоюзных организаций, райисполкомов и сельсоветов получают более 2 тыс. медработников: медицинские сестры, санитарки, врачи, заведующие отделениями.

На следующей неделе торжественные мероприятия продолжатся на областном уровне: чествовать тех, кто оказал сопротивление COVID-19, будут в Минске и областных городах. Награждают как опытных специалистов, так и молодых, которых пандемия профессионально закалила и дала бесценный опыт.

Сегодня в Минской центральной районной клинической больнице вручали грамоты и благодарности медработникам Минского района, а также сотрудникам республиканских организаций здравоохранения. На церемонии присутствовали представители, в частности, Республиканской больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине, РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.-0-