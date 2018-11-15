15 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Задержавшему грабителя гродненцу в милиции вручили благодарность, сообщила БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РОВД Гродно Марина Белко.

На общем собрании сотрудников отдела внутренних дел администрации Октябрьского района Гродно 30-летнему Леониду Федоровичу за помощь в раскрытии преступления вручены благодарственное письмо и денежная премия.

В сентябре 2018 года в один из продуктовых магазинов по улице Щорса зашел 28-летний гражданин Латвии. Он схватил две бутылки вина и поспешил скрыться. Задержать его пытались продавщицы. Грабитель ударил одну из женщин бутылкой по голове и выбежал из магазина. В это время к своей машине с супругой подходил Леонид Федорович. Он не остался равнодушным к ситуации, схватил злоумышленника и удерживал его до приезда милиции.

В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК (грабеж). Сейчас оно передано в суд.-0-