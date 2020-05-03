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03 мая 2020, 09:15

Заготовку плазмы крови вылечившихся от COVID-19 планируют начать в Бресте

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3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная станция переливания крови планирует в ближайшие дни начать забор плазмы у переболевших COVID-19, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Марина Осоприлко.

"Мы планируем начать эту работу со следующей недели. Определенное количество доноров уже есть, наши действия с ними согласованы - в плане документального подтверждения, состояния их здоровья. Если за выходные дни ничего не изменится, то с понедельника приступим к этой работе. Все необходимое оборудование и персонал у нас в готовности", - сказала главврач.

По ее словам, помимо общих требований, предъявляемых к донорам, в случае с иммунной плазмой анти-COVID-19 существуют определенные критерии. В частности, должно пройти не менее 15 дней с момента клинического выздоровления пациента и последнего отрицательного лабораторного анализа на инфекцию.

"Вообще иммунная плазма - это компонент крови человека, содержащий антитела против коронавирусной инфекции. Чем больше антител в плазме у донора, тем лучше для пациента, который болеет этой инфекцией. Количество антител определяется специальными тестами. Мы их уже получили. На станции есть возможность применять высокотехнологичные методы заготовки. Поэтому наша плазма должна быть высококачественным продуктом и, надеюсь, будет помогать пациентам быстрее выздоравливать", - подчеркнула Марина Осоприлко.

Она обратила внимание на тот факт, что плазма крови является дополнительным, а не основным методом лечения коронавирусной инфекции. Показания для ее назначения устанавливает лечащий врач либо консилиум врачей. Ценный компонент крови будет выдаваться по заявкам в лечебные учреждения.

"Самое главное, что хочется отметить: некоторые переболевшие коронавирусной инфекцией, кто уже выписался из больницы, сами звонят и предлагают нам свою помощь. Это, я считаю, самый настоящий подвиг с их стороны. Очень радует, что наше общество социализировано, люди объединяются в борьбе против этого невидимого, но коварного вируса", - заключила главврач областной станции переливания крови.-0-

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Брест здравоохранение медицина
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