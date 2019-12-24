Загрузка гостиниц в Минске в новогодние праздники составит около 70% - Минспорт

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Загрузка минских гостиниц в новогодние праздники составит примерно 70%, сообщил заместитель директора - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич в пресс-центре БЕЛТА.

"Могу сказать предварительно, что в Минске загрузка гостиниц составит около 70%. Хотя если брать отдельные гостиницы, особенно те, которые пользуются популярностью у туристов (например трехзвездочные), там загрузка составит под 100%", - отметил Виталий Грицевич.

Высокую загрузку ожидают также в Брестском и Гродненском регионах, где действует безвизовый режим. В отдельных гостиницах в Бресте и Гродно загрузка может составить под 100%. "Безвиз дал толчок туристической индустрии, новые гостиницы строятся, но пока, к сожалению, их не хватает. Особенно не хватает в сезон. Возможно, ситуация исправится к летнему сезону 2020 года", - добавил представитель Минспорта.

С 10 ноября 2019 года туристы могут посещать объединенную безвизовую зону Брестской и Гродненской областей. Этой возможностью уже воспользовались более 15 тыс. человек из 36 стран. Больше всего туристов приехало из Литвы, Польши, Латвии и Германии.-0-

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