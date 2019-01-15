15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Загрузка минских гостиниц в новогодние праздники превысила 70%. Наибольшей популярностью пользовались гостиницы категорий "три звезды" и "четыре звезды", сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске в новогодние праздники загрузка гостиниц была более 70%. Это очень неплохой показатель. Наибольшей популярностью пользовались гостиницы категорий "три звезды" и "четыре звезды". С учетом того, что в 2019 году в Беларуси пройдут II Европейские игры, Национальным агентством по туризму был обновлен ряд маршрутов, в том числе по Минску, прежде всего "Минск спортивный". Новые объекты, которые будут задействованы во время игр, добавлены в маршрут, чтобы уже сейчас как белорусские, так и иностранные туристы могли ознакомиться с ними", - сказал Виталий Грицевич.

Минск был включен в несколько престижных туристических рейтингов. В частности, столица Беларуси вошла в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году, по рейтингу британской газеты Independent. Кроме того, по данным аналитического агентства "Турстат", Минск возглавил рейтинг самых популярных городов СНГ для новогодних путешествий россиян.-0-