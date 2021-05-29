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29 мая 2021, 14:00

"Заячий остров" и мозаика реальности - о развитии инклюзивного творчества в Жлобине

В эти дни мастерские и офис Жлобинской первичной организации "Гiд па жыццi" общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" наполнены приятными хлопотами. Активно и позитивно здесь всегда, но весной особая атмосфера. Творят не только для себя - спешат смастерить приятные мелочи для ценителей всего оригинального и экологичного.

Молодые люди с особенностями ментального развития создают свой "Заячий остров", проводят мастер-классы и просто радуются жизни с ее многочисленными возможностями. Председатель первичной организации Елена Курдюкова поделилась с корреспондентом БЕЛТА источником света Жлобинской ПО "Гiд па жыццi" ОО БелАПДИиМИ.

Расширение возможностей

Свой "Гiд пa жыццi" появился у ребят с непростой судьбой много лет назад благодаря активности и неравнодушию команды педагогов. Объединившись, энтузиасты ищут и находят возможности для более глубокой социализации молодых инвалидов. Успехи налицо: развиваются умелые ручки и ярче становится блеск в глазах. Педагоги отмечают: есть с кем работать. Почва благодатная, ведь такие особенные люди умеют ценить момент и радоваться каждому шагу на пути вперед.

Новые проекты дают больше идей, свежего воздуха и расширяют горизонты развития. Так, с ноября 2020 года в Жлобине реализуют местную инициативу Ozone по проекту международной технической помощи "Искусство за инклюзию людей с инвалидностью" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Идея в том, чтобы расширить возможности социальной и трудовой активности людей с инвалидностью, усилить поддержку семей с детьми и молодыми людьми с инвалидностью. "Мы проводим занятия по самоадвокатированию и безопасному поведению. Продолжаем также полюбившееся многим обучение столярному и швейному делу, компьютерной грамотности. Планируем апробировать услугу "Социальная передышка", - рассказала Елена Курдюкова.

Свой "Заячий остров"

Педагоги и мастера стараются открыть для подопечных максимум возможного. К примеру, приобретенный станок для столярной мастерской собирали вместе. Совместными усилиями отремонтировали бытовую комнату. Вместе с мастером делали стяжку пола, подшивали потолок. Пришлось попыхтеть, разобраться, но результат всех удовлетворил. Теперь один за одним изготавливают разные виды изделий из натуральной древесины. К Новому году и на все случаи жизни предлагались оригинальные подарки - винницы. Эти прочные ящички - практичный сувенир, который можно использовать и как предмет интерьера, и как незаменимый органайзер для творческого человека, чтобы хранить инструменты, кисти, краски. Еще один вариант подарка - креативные деревянные елочки, которые не сбросят иголки после праздников и будут радовать своих обладателей еще долго. Затейники также делали пазл в виде быка в сувенирной коробке. Изображали символ 2021 года и подставки для мобильных телефонов. Ко Дню влюбленных умельцы вытачивали фигурные подставки под свечи.

Столярная мастерская с завидной периодичностью докладывает о новинках. Одна из последних - игрушка из массива дерева. Безопасная и экологичная, развивает малышей. Это сортер из цветных деталей, привлекающий детское внимание. Он состоит из вкладышей различных геометрических форм и специальной основы. "Собирая сортер, ребенок учится считать и сопоставлять формы. Это отличный способ развиваться и весело проводить время", - рассказала Елена Курдюкова. Также в мастерской могут сделать резные кукольные домики, кроватки для малышей. В планах - изготовление мебели, чтобы принимать гостей на мастер-классы.

Ученики столярной и швейной мастерских круглый год в приятных хлопотах. Накануне Пасхи парни предложили всем желающим мастер-класс по изготовлению подставки для яиц из натурального дерева. Недавно вместе с девчатами, которые также по состоянию здоровья ограничены в привычных для большинства людей возможностях, они выстроили свой "Заячий остров" из целеустремленности, преодоления и огромного желания творить. Остров похож на знаменитую достопримечательность в Санкт-Петербурге только названием, но для своих устроителей он от этого не менее значим. Парни выстрогали из дерева целое семейство зайцев. Тему подхватили и девчата: стильные мягкие зайцы вышли из-под умелых ручек. Часы работы - и милые создания радуют глаз.

Несколько слов о мультикомплексе швейной мастерской. Здесь есть многофункциональный оверлок, необходимая фурнитура, разнообразные ткани. Увлекает ребят швейным делом мастер. Под присмотром куратора парни и девушки с инвалидностью проходят обучение: начинают с простого шва и заканчивают созданием интерьерных игрушек. Этот процесс увлекает и вовлекает всех. Из-под иглы начинающих швей выходят новогодние домики и елочки, миловидные таксы, импозантные мартовские коты и пасхальные кролики.

По словам Елены Курдюковой, ребятам еще предстоит многое освоить. К примеру, как кроить постельное белье и столовые принадлежности, другие вещи. Основная задача - научиться качественно и аккуратно шить. Не исключено, что это в будущем пригодится им. Возможно, кому-то это поможет адаптироваться в трудовом коллективе. "Думаю, навыки, приобретенные во время обучающего проекта, станут ступенькой в дальнейшей профориентации и послужат своего рода трамплином для будущей работы", - отметила она.

Старт для своего дела или нового хобби

С рукоделием связана еще одна местная инициатива - "Город мастеров" по проекту международной технической помощи ЕС/ПРООН "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", который реализуется в партнерстве с Министерством экономики Беларуси. Идея инициативы заключается в создании условий для предпринимательской деятельности людей с инвалидностью и других социально уязвимых групп населения Жлобина и Жлобинского района.

"Одно из направлений - обучение швейному мастерству. В рабочем офисе нашей организации с февраля проводятся курсы. Основная задача - обучить необходимым теоретическим знаниям и навыкам. Закуплено оборудование и расходные материалы, составлен удобный график занятий. Они объединяют участников разного возраста, социального положения и подготовки. У многих есть опыт работы на швейной машинке, но есть и новички. Все без исключения пройдут полный курс. Они научатся разбираться не только в устранении малейших неполадок, которые могут возникнуть в процессе, но и освоят все профессиональные азы пошива одежды. Участники инициативы - люди с инвалидностью, пенсионеры, женщины в декретном отпуске и ухаживающие за ребенком-инвалидом. Они обладают трудовым и временным ресурсом. И этот потенциал необходимо поддержать", - рассказали в организации.

Путь в экологию

Почти год в организации реализуют также местную инициативу "Экология в наших руках" при поддержке программы малых грантов посольства США в Беларуси. Молодые люди с инвалидностью прошли специальные тренинги и теперь сами организуют обучающие проекты: проводят информационные встречи со школьниками, как наставники рассказывают об актуальных экологических проблемах, стараются передать знания. Они раздают красочные буклеты, информационные листки, доступно и понятно разъясняют, как правильно сортировать бытовые отходы, какие из них могут получить вторую жизнь после переработки, какие пункты сбора отходов есть в городе и районе.

Экологические дни проходят во многих учреждениях образования. Одно из занятий состоялось прямо на площадке для сбора мусора. Молодые люди отметили, что для улучшения экологической ситуации важно придерживаться правила трех "П", которое должно стать нормой жизни: ответственное производство, ответственное потребление и ответственная переработка.

В мае молодые люди с инвалидностью отправились в столицу с большим грузом - около 30 кг пластиковых крышечек. Это годовой "улов" ребят, задействованных в местной инициативе "Экология в наших руках". Они подключились к социально-благотворительному проекту "Новая жизнь в обмен на крышечки". Присоединились к инициативе и ученики средней школы №9 Жлобина. Цена большого дела - крышечка от пластмассовой бутылки: за счет средств от сдачи вторсырья приобретаются медпрепараты и оборудование для больных детей и взрослых. Так активисты внесли свою лепту в поддержку тех, кто нуждается в лечении, и одновременно помогли окружающей среде.

Молодые люди с инвалидностью, участники инициативы, понимают: как море состоит из капель, так общее дело - из вклада каждого. "И для этого не нужно совершать подвиги - достаточно пересмотреть свои привычки: отказаться от полиэтиленовых пакетов в пользу бумажных или тканевых, не использовать одноразовую пластиковую посуду, помогать в сборе мусора в лесах и парках. Кому-то эти меры могут показаться незначительными, но это тоже забота об экологии", - уверены в организации.

Хоть в космос…

Ребята живо откликаются на все предлагаемые варианты досуга. Недавно окунулись в космическую историю: накануне Дня космонавтики "Гiд па жыццi" расширил их представление о Вселенной. Сотрудники Жлобинской центральной районной библиотеки им. Н.К.Крупской подготовили краткую историю того, как развивались представления о космосе с древнейших времен до наших дней, интересный материал о первом орбитальном полете вокруг Земли и легендарном Юрии Гагарине.

Шагнули ребята и в виртуальное пространство. Этой весной стартовал проект "Я есть в интернете!". Он реализуется по программе поддержки Беларуси Федерального правительства Германии. Молодые люди учатся пользоваться гаджетами, создавать страницы в социальных сетях, группы, чаты и многое другое.

Участники проектов готовы и к физической активности: скандинавская ходьба с палками - еще одно из полюбившихся занятий. Это и возможность встретиться, пообщаться, развеяться, поделиться эмоциями и зарядиться силами.

Передышка для родителей

Одна из идей инициативы Ozone - не только уделить внимание ребятам, но и освободить от повседневных забот их родителей. Социальные няни навещают ребят с тяжелой формой инвалидности. "Для семей это как глоток свежего воздуха. У родителей освобождается немного времени, чтобы отвлечься или выполнить необходимые дела. А дети или молодые люди с инвалидностью также проводят досуг с пользой. Они общаются, выходят на прогулку, получают бытовые навыки или занимаются спортивными упражнениями. И для детей, и для родителей время проходит не зря. Успехи есть. К примеру, Оля Алешова дома практически не вставала с пола, боялась падения. Социальная няня помогает ей вернуть уверенность в себе. Вместе они больше двигаются, занимаются с фитболом. Теперь Оля все чаще выходит на прогулку. У Даниила Хайруллина аутизм. Приход нового человека его изначально немного настораживал. Первое время занимался с няней только рисованием. Постепенно она нашла общий язык с Даней, теперь старается обучать навыкам самообслуживания", - отметила Елена Курдюкова.

Организация взяла под свое крыло почти 70 семей, в которых воспитывают детей и молодых людей с нарушениями умственных и физических способностей. Нередко это неполные семьи, в которых мамы находятся с детьми 24/7. Иногда женщинам непросто уделить внимание себе: спокойно посетить доктора, сделать покупки или сходить в парикмахерскую. Не говоря уже о нескольких минутах отдыха. "Такая передышка для родителей. Да и жизнь ребенка с инвалидностью в большинстве случаев ограничена домашней обстановкой и узким кругом общения. Многие ребята физически не могут посещать творческие студии, заниматься в кружках. Ряд ситуаций повседневной жизни для них представляет определенные сложности. И мы можем хотя бы частично решить эти проблемы, реализуя услугу "Социальная няня". Помогают два специалиста как по плану, так и в экстренном порядке. Они организуют занятость участников инициативы в соответствии с потребностями и уровнем их развития", - сказали в организации.

Услугу успешно апробировали в 2017 году. Она получила живой отклик и благодарность родителей. Многие просили ее продления. "Мы учли это в нашей новой инициативе и уверены, что многим она облегчит жизнь", - отметила Елена Курдюкова.

Все направления работы Ozone подкорректировала эпидситуация. "Ребята собираются мини-группами, соблюдая все требования, продиктованные временем. Это не скажется на реализации всего задуманного. Впереди - обучающие курсы по компьютерной грамотности, самоадвокатированию, информационные встречи на актуальные темы", - поделилась планами Елена Курдюкова. В организации уверены: все инициативы имеют большое значение не только для ребят и их семей, но и для общества в целом. Так собирается мозаика полноценной реальности.

БЕЛТА,

фото Жлобинской первичной организации ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам".-0-

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