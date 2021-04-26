Заяц: Беларусь выбрала верную стратегию по развитию пострадавших от взрыва на ЧАЭС районов

26 апреля, Быхов /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выбрала верную стратегию по развитию пострадавших от взрыва на ЧАЭС районов. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время митинга-реквиема, посвященного 35-ой годовщине взрыва на Чернобыльской АЭС, который прошел сегодня в Быхове, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чернобыльская авария стала для всех нас испытанием на прочность. Выбранная государством стратегия позволила сохранить положительную динамику развития пострадавших районов, создать достойные условия для жизни людей и, что самое главное, гарантировать безопасность, - отметил Леонид Заяц. - Яркое тому доказательство - благоустроенные города и поселки, новые производства и инвестиции в экономику регионов. Задача власти - сделать, все, чтобы люди чувствовали себя защищенными, уверенными в завтрашнем дне, чтобы создавались молодые семьи и рождались дети".

По словам председателя Могилевского облисполкома, за 35 лет в Беларуси проведена колоссальная работа по преодолению последствий чернобыльской трагедии.

"Только за последние пять лет и только в Могилевской области на эти цели было выделено около Br280 млн. Продолжились газификация жилищного фонда, строительство водопроводных сетей, объектов коммунального и бытового обслуживания, строительство и реконструкция дорог и улиц, вводится в эксплуатацию новое, благоустроенное жилье. Постоянно ведутся строительство и реконструкция объектов социально-культурной сферы. Государство обеспечивает предоставление всех социальных гарантий, компенсаций и льгот, установленных законодательством. На эти цели в 2016-2020 годах направлено свыше Br66 млн. Действует программа санаторно-курортного лечения и оздоровления пострадавших от последствий аварии".

Сегодня в Быхове открыли памятный знак в честь подвига быховчан - ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Как отметил председатель Быховского райисполкома Дмитрий Мартинович, быховская земля серьезно пострадала от взрыва в Чернобыле - население района сократилось почти на 40%, сократилось производство сельскохозяйственной продукции. "Но сегодня мы видим, как благодаря слаженной и кропотливой работе нам не только удалось сохранить многое из достигнутого, но и добиться новых результатов. На нашей земле продолжают жить и развиваться люди, рождаются дети, каждый год к нам приезжают молодые специалисты. А помощь государства позволяет нам создавать все необходимые условия для нормальной и качественной жизни нашего населения", - отметил председатель райисполкома.

Благодаря Государственной программе по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС школьники района получают бесплатное питание, организовывается оздоровление населения, строится жилье, реконструируются объекты водоснабжения, дороги и улицы, продолжается газификация населенных пунктов, открываются новые современные производства. "Только за последние два года для системы образования района приобретено два автобуса, произведен капитальный ремонт детского сада №6. Построено и запущено в эксплуатацию 6 станций обезжелезивания. На территории района начали работу новая производственная площадка СЗАО "Агролинк", деревообрабатывающий участок Быховского лесхоза. Серьезная поддержка оказывается и аграриям. Только в прошлом году по государственным программам развития села хозяйствами района приобретено 57 единиц техники", - подчеркнул Дмитрий Мартинович.

В траурном мероприятия приняла участие Дина Бондаренко - ликвидатор последствий аварии в Чернобыле. Женщина тогда жила в Быхове. "Я тогда работала в ПМК-247 (современное название). Мы строили бани, возводили школы и дома для переселенцев. Тогда было очень страшно, сильная жара стояла на улице. Несмотря на страх, мы выполняли свою работу, - поделилась женщина. - Я очень люблю свой Быхов и свою Беларусь. Какое-то время жила в Ставропольском крае, но меня всегда тянуло на родину. У меня радуется душа за то, что пострадавшие земли не вымерли, что мы смогли сберечь жизнь в этих районах".

Всего в Быховском районе живут около 200 ликвидаторов последствий взрыва на ЧАЭС. Это люди, которые в 1986 году помогали отселять жителей с загрязненных территорий, срезали зараженный грунт и стояли в оцеплении.-0-

Фото Романа Руцкого, ИА "Могилевские ведомости"