Заяц: белорусская модель развития доказала свою надежность в сложных условиях 2020 года

1 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Белорусская модель развития в очередной раз доказала свою жизнеспособность и надежность. Таким мнением с журналистами поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время торжественного мероприятия, посвященного итогам социально-экономического развития региона за 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во Дворце культуры области в Могилеве собрались представители ведущих предприятий и всех важнейших отраслей, обеспечивающих жизнеустройство региона.

"Мы прожили очень непростой год. Пожалуй, самый тяжелый за всю историю независимой Беларуси. Выдержали испытание пандемией, мировым экономическим кризисом, устояли перед внешним давлением. Белорусская модель развития в очередной раз доказала свою жизнеспособность и надежность даже в этих сложных условиях", - отметил во время выступления Леонид Заяц.

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Фото Олега Фойницкого