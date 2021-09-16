Заяц: белорусы сами определяют свою судьбу без подсказок и указаний из-за рубежа

16 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Белорусы сами определяю свою судьбу без подсказок и указаний из-за рубежа. Об этом заявил председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц во время областного мероприятия, приуроченного ко Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Время требует от белорусов единства. Мы должны жить одной сплоченной семьей, отбросив все недоразумения, сплотившись против внешних угроз. Так, как всегда поступали наши предки, - отметил во время выступления Леонид Заяц. - День народного единства подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности. Он сочетает в себе торжество исторической справедливости и твердую уверенность в светлом будущем нашей страны".

По словам Леонида Зайца, за всю историю белорусскому народу выпало немало испытаний. И сегодня белорусов проверяют на прочность внешние обстоятельства. "Сегодня, - сказал он, - мы вынуждены противостоять неприкрытому экономическому и политическому прессингу, целенаправленному вмешательству во внутренние дела. Против Беларуси развязана настоящая гибридная война. Ее цель - разрушить все то, что мы вместе с нашим Президентом создавали многие годы. Ведь мы построили самостоятельное государство, граждане которого сами определяют свою судьбу без подсказок и указаний из-за рубежа".

Председатель облисполкома поздравил участников торжественного мероприятия с Днем народного единства - всего в зале Дворца культуры области собрались около 800 человек. "Сегодня нам ничто не мешает созидать и развиваться. Но лишь в мире и согласии можно достигать прогресса и благосостояния. Это возможно, когда народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны", - отметил Леонид Заяц.-0-