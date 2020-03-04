Заяц: человек не должен обходить все инстанции, чтобы решить свою проблему

4 марта, Могилев /Корр БЕЛТА/. Человек не должен обходить все инстанции, чтобы решить свою проблему. На это обратил внимание председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время личного приема граждан в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа органов власти должна быть направлена на улучшение качества жизни граждан. Человек не должен обходить все инстанции, чтобы решить свою проблему. Если он столкнулся с какой-то ситуацией, мы должны вместе разобраться в случившемся", - сказал Леонид Заяц.

На прием к губернатору обратились несколько жительниц Могилева. Женщины работали на предприятии, которое проходит сейчас процедуру банкротства. После увольнения зарплату им не выплатили, а это около Br3 тыс. Председатель Могилевского облисполкома заверил, что в течение двух месяцев могилевчанки получат свои деньги. Вопрос взят на контроль в облисполкоме. При этом Леонид Заяц поинтересовался, смогли ли женщины найти себе новую работу. Они ответили, что с работой проблем нет: кто-то вышел на пенсию, а кто-то уже трудится на новом месте.

"Когда предприятие становится банкротом, сотрудники первыми чувствуют удар. И на этот счет у государства есть механизмы, которые гарантируют, что каждый получит то, что заработал, - прокомментировал Леонид Заяц. - Однако сейчас нужно немного подождать. Мы в самые краткие сроки постараемся полностью закрыть эту проблему".

Анна Юрченко во время приема

С земельным вопросом пришел к председателю облисполкома житель Могилева. В 2006 году он получил в дар участок в деревне Присно-1 Могилевского района. Мужчина начал строить здесь дом, но невнимательно следил за работой строителей. В итоге здание вышло за границы его земли, и могилевчанин не может получить документы. Он не готов сносить свой дом, потому пришел за помощью в облисполком.

Во время приема Михаила Бараули

"Сложность в том, что земля, на которую вы претендуете - общего пользования. Чтобы вам ее отдать, нужно изменить границы участка. А такие решения принимаются на уровне Президента, - пояснил председатель облисполкома. - Постараемся вам помочь и обратимся к Александру Лукашенко".

На состояние своего дома пожаловалась группа жильцов поселка в Могилевском районе. Ремонта давно не было, а тем временем в негодность приходят инженерные сети и крыша. Как выяснилось, облисполком включил их дом в план по капитальному ремонту, но жильцы обеспокоены, что это не решит всех проблем. Особенно людей волнует состояние крыши и перекрытий. Леонид Заяц поручил детально разобраться в ситуации: "Создадим рабочую группу, которая обследует здание, подробно опишет все дефекты. Уже после этого, ближе к концу месяца, встретимся у вашего дома и посмотрим, что можно сделать".

Людмила Чечева во время приема

Всего на прием к председателю облисполкома обратились одиннадцать человек.-0-

Фото Олега Фойницкого