Заяц: фермерские хозяйства - это надежная поддержка агропромышленного комплекса

15 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Фермерские хозяйства Могилевской области - это надежная поддержка агропромышленного комплекса региона. Такое мнение высказал на пресс-конференции председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Могилевской области продолжают развиваться фермерские хозяйства. В сравнении с последним десятилетием их показатели значительно улучшились. А рост количества таких хозяйств говорит о том, что появляются новые рабочие места. В будущем мы можем рассматривать малые формы хозяйствования как существенную и надежную поддержку агропромышленного комплекса региона", - подчеркнул Леонид Заяц.

По словам председателя Могилевского облисполкома, для фермерских хозяйств и государственных сельхозпредприятий созданы равные условия как в вопросах реализации продукции, так и льготных программ. В среднем по Беларуси на одно крестьянское (фермерское) хозяйство приходится 72 га сельскохозяйственных угодий. В Могилевской области - 123 га. Это наибольший показатель среди областей страны", - прокомментировал Леонид Заяц.

В Могилевской области насчитывается 472 КФХ. В их пользовании находится 41,4 тыс. га земель, в том числе 30,9 тыс. га пахотных. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились более чем на 40%.

"Основным направлением производственной деятельности фермерских хозяйств является растениеводство, на долю которого приходится 90% от всей производимой ими продукции. Располагая 3,3% от общей площади сельскохозяйственных земель в области, фермерские хозяйства за 2018 год произвели 8,9% общеобластного объема картофеля, 7,5% овощей, 5,4% зерна. При этом доля фермерского сектора в производстве картофеля по сравнению с 2010 годом увеличилась в 5,6 раза, овощей - в 3,1 раза, зерна - в 1,5 раза", - отметил председатель Могилевского облисполкома.

Один из ведущих показателей фермерских хозяйств Могилевщины - производство шерсти. Он составил почти 33% от общего производства по области. Небольшим остался удельный вес производства молока - всего 0,9%, и реализация скота и птицы на убой - 0,3%.

Важным моментом для развития таких хозяйств являются государственные программы, которые поддерживают и помогают модернизировать и улучшать производство сельскохозяйственных культур. По словам председателя облисполкома, в регионе реализуется ряд государственных программ по поддержке фермерских хозяйств. Так, за 2018 год из областного бюджета по программе агробизнеса выделено Br1,4 млн. Кроме того, в рамках постановления Совета Министров "О финансировании открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 11 фермерским хозяйствам было выдано кредитов на общую сумму Br797,7 тыс.-0-

Фото Олега Фойницкого