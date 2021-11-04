Заяц: Могилевский регион и Согдийская область Таджикистана заинтересованы в тесном сотрудничестве и реализации проектов

4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Тесное сотрудничество и реализация совместных проектов Могилевской области и Согдийской области Республики Таджикистан положительно отразятся на взаимоотношениях двух стран. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время встречи с делегацией Согдийской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с радостью встречаем гостей на нашей земле. Сегодня сюда приехали люди, которые отвечают за развитие бизнеса в Согдийской области, самом Таджикистане, мэры городов, глава области Раджаббой Ахмадзода. Они хотят ознакомиться с нашей возможностью поучаствовать в поставках продукции и изделий могилевских предприятий на рынок Таджикистана. Между нашими областями было подписано соглашение о сотрудничестве еще в 2017 году. Благодаря этому отношения наших регионов развиваются продуктивно - увеличивается товарооборот. По итогам 9 месяцев текущего года он вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Товары, которые производит могилевская промышленность, завоевали хороший спрос и популярность на рынках Таджикистана. И сегодня речь шла о создании совместных производств. Мы должны выстроить наши отношения так, чтобы мы дополняли возможности обеих сторон. И я уверен, мы найдем точки соприкосновения. Тесное сотрудничество и реализация совместных проектов Могилевской области и Согдийской области Республики Таджикистан положительно отразятся на взаимоотношениях двух стран в целом", - подчеркнул Леонид Заяц.

Во время встречи председатель Могилевского облисполкома отметил, что белорусская сторона заинтересована в развитии легкой промышленности, машиностроения. "На территории Могилева работает крупнейший производитель текстильной продукции в Беларуси - ОАО "Моготекс". И мы заинтересованы в поставках сырья для него - хлопка. Еще одно предприятие на могилевской земле - ОАО "Могилевлифтмаш" - это один и крупнейших производителей лифтового оборудования и запасных частей для них. Мы заинтересованы в том, чтобы наладить работу по совместному производству лифтов в Согдийской области. Это также поможет нам закрепиться на рынке Таджикистана и соседних с ним стран. Сотрудничество между нашими областями, предприятиями, вузами, обмен культурными делегациями - все это улучшит торговые связи и дружеские отношения двух стран ", - отметил Леонид Заяц.

Глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода отметил, что у таджикской стороны есть большая заинтересованность в сотрудничестве с Могилевской областью. "У нас очень большой потенциал, есть серьезная сырьевая база для развития различных направлений: в сфере легкой и пищевой промышленности, машиностроения. Каждый год у нас увеличивается площадь выращивания хлопка - мы можем с белорусской стороной создать совместное предприятие по переработке хлопка. Это позволит создать у нас несколько тысяч новых рабочих мест. Мы сможем поставлять на белорусский рынок самый качественный и экологически чистый хлопок, - отметил он. - Еще одно направление для работы - создание предприятий по переработке овощей и фруктов. Только Согдийская область ежегодно выращивает более 1 млн т свежих овощей и фруктов. Кроме этого, в Беларуси производят качественные кондитерские изделия. В этой части у нас тоже имеется отличное сырье - орехи, арахис и фрукты высокого качества. Можно проработать и вопрос по производству кожи и изделий из нее - сырья тоже достаточно. Мы заинтересованы в приобретении на белорусской земле качественных семян картофеля, сахара, леса".

Делегация Согдийской области сегодня ознакомится с работой ОАО "Моготекс", ОАО "Могилевлифтамш", завода "Могилевтрансмаш" ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ". Завтра в Могилеве пройдет XII Международный инвестиционный форум "Мельница успеха", где делегация из Таджикистана будет принимать активное участие. Как отметил Раджаббой Ахмадзода, предприниматели и представители бизнес-кругов приехали с идеями и бизнес-планами. "Завтра они обменяются мнениями с предпринимателями Могилевской области и Беларуси, обсудят все предложения. Я уверен, реализация этих проектов даст положительный импульс в развитии наших народов", - подчеркнул он.-0-