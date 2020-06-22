Заяц: мы не имеем права забыть подвиг наших предков во время Великой Отечественной войны

22 июня, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Мы не имеем права забыть подвиг наших предков во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время патриотической акции "Звон скорби" на Буйничском поле, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не имеем права забыть подвиг наших предков во время Великой Отечественной войны. Из биографии нашей страны нельзя вычеркнуть страшную дату, когда 22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики напали на Советский Союз. На защиту родины стали наши отцы, деды и прадеды, которые ценой своих жизней обеспечили нам мирное настоящее, - отметил Леонид Заяц. - Мы не можем допустить, чтобы человеческая память была короткой. Мы должны из поколения в поколение передавать независимую, процветающую и спокойную Беларусь, сохраняя то, за что воевали наши предки. И сегодня здесь много молодежи - это говорит о том, что мы воспитали достойных граждан, которые будут опорой в развитии нашего стабильного и мирного государства".

В акции приняли участие представители исполнительной власти, БПЦ, члены патриотических клубов области, актива БРСМ и неравнодушные жители Могилева.

"Сегодняшний день - важная дата в жизни всех поколений. Это напоминание нам, ныне живущим, о том, что такое война и как важно сохранять мир. Важно рассказывать молодежи о тех страшных и кровопролитных событиях, чтобы они понимали, какой ценой нам досталось мирное небо над головой. Мы должны помнить и гордиться невероятным подвигом наших предков", - поделился первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

Могилевчанка Светлана Короленко вместе с внучкой Линдой приехала в 4 утра на Буйничское поле. Для ее семьи это священное место. "Великая Отечественная война не обошла нашу семью стороной. Моя мать рассказывала, как помогала копать здесь противотанковые рвы. Она вспоминала, что за их работой следил молодой лейтенант - он говорил, что нужно делать углубления, а мама не понимала зачем, но копала. Потом полетели самолеты, и могилевчане, которые трудились здесь, прятались в этих ямках от бомб. Мой отец прошел войну, вернулся инвалидом, но каждый год приезжал сюда 22 июня, чтобы отдать дань памяти погибшим сослуживцам и всем тем, кто остался на полях сражений навсегда. Будучи ребенком, я познакомилась здесь с Константином Симоновым. Тогда тут было ромашковое поле, мы с сестрой насобирали цветов и подарили ему. А он рассказал нам, как в сражении при обороне Могилева он увидел Победу советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, - рассказала женщина. - И теперь каждый год мы встречаем утро 22 июня на Буйничском поле, сохраняя семейную традицию и наказ моего отца. Мы вспоминаем здесь тех, кто погиб, и благодарим их за нашу счастливую жизнь".-0-

Фото Олега Фойницкого