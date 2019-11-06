Заяц: на местах должен быть индивидуальный и грамотный подход к решению проблем жителей

6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На личный прием граждан к председателю Могилевского областного исполнительного комитета Леониду Зайцу сегодня записались 5 человек, и почти все вопросы были частного порядка, то есть могли быть решены при большем внимании со стороны местных органов власти. Такой вывод сделал глава региона по итогам общения с жителями, передает корреспондент БЕЛТА.

С просьбой о помощи в решении дорожного вопроса обратилась жительница Бобруйска. Женщина - инвалид-колясочник. Ей сложно добираться от остановки до дома: из-за плохого состояния дороги коляска не может там проехать. Обращения в райисполком не принесли результата. Леонид Заяц дал поручение в кратчайшие сроки решить проблему.

С вопросом в сфере ЖКХ обратилась могилевчанка, у которой в квартире протекает крыша. "Как только позволят погодные условия, коммунальные службы города приступят к полной замене части крыши над квартирой", - прокомментировал глава области.

Одна из заявительниц пришла просить помощи в решении жилищного вопроса. Жительница агрогородка Буйничи - многодетная мать, воспитывающая четырех детей. Сейчас семья проживает в арендной квартире. Построить жилье собственными силами возможности нет. На приеме женщине объяснили, какую помощь ей могут оказать. "Со своей стороны мы можем предложить провести ремонт в арендном жилье: заменить окна и межкомнатные двери, проверить сантехнику. Есть возможность обратиться в банк за льготным кредитом для строительства квартиры", - перечислил варианты Леонид Заяц.

"Иногда обращений граждан можно избежать, если соответствующие службы на местах будут грамотно и доступно объяснять людям их права и возможности", - подвел итог приема председатель Могилевского облисполкома.-0-