Заяц: поддержка жителей региона придает сил для дальнейшей работы

2 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Могилеве личный прием граждан провел председатель облисполкома Леонид Заяц. Среди обратившихся была жительница Кричева, которая приехала высказать слова благодарности губернатору, передает корреспондент БЕЛТА.

Женщина рассказала, что ее семья столкнулась с большой бедой - онкологическими заболеваниями. И благодаря слаженной работе всех структур, личному участию губернатора они не остались один на один со своей проблемой. "Я приехала к вам сегодня, чтобы сказать спасибо от себя, мужа и моей 90-летней матери. Я не постесняюсь громких слов - вы спасли нам жизни", - подчеркнула заявительница.

Она инвалид III группы. С 2008 года находится под наблюдением врача общей практики, невролога, онколога и кардиолога в поликлинике Кричевской ЦРБ, неоднократно лечилась в условиях стационара в районной больнице. Кроме этого, женщина получала консультации и необходимую медицинскую помощь в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии Н.Н.Александрова. В прошлом году у ее мужа тоже обнаружили онкологию, он получал необходимое лечение в РНПЦ, прошел несколько курсов химиотерапии.

"Сначала беда пришла ко мне, потом к мужу, теперь вот дочь моя в Боровляны едет. Там чуткие, внимательные и профессиональные врачи, которым мы тоже благодарны за их работу, - подчеркнула пенсионерка. - Благодаря вашему вниманию к проблемам простых людей у нас есть силы жить дальше и уверенность в завтрашнем дне. Будьте всегда здоровы и пусть только добро приходит в ваш дом".

Леонид Заяц подчеркнул, что за жизнь женщины и ее близких в первую очередь боролись врачи. "Это они вам жизни спасли, а дал ее вам Господь. И вам еще жить и жить на нашей земле. Есть у вас еще дела, которые нужно сделать. Живите и трудитесь на благо своего края, людей рядом, - отметил губернатор. - Спасибо вам за добрые слова, они придают сил для дальнейшей работы".-0-