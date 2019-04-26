Заяц: преодоление последствий аварии на ЧАЭС для Беларуси - задача государственной значимости

26 апреля, Славгород /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На аллее Памяти захороненных деревень Славгорода сегодня прошел митинг-реквием "Долгое эхо Чернобыля", в котором приняли участие руководство Могилевского областного и районного исполнительных комитетов, ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, представители трудовых коллективов, общественности и молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне мероприятия в храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялся молебен. Настоятель храма отец Владимир вручил председателю облисполкома Леониду Зайцу в память о посещении Славгородского района икону Казанской Божией Матери.

"26 апреля 1986 года - одна из самых трагичных дат в истории нашей страны, - отметил на митинге глава региона. - Авария на Чернобыльской АЭС - крупнейшая ядерная катастрофа в мировой истории. Тридцать три года назад мирный атом стал черным. Авария оказала негативное влияние на все сферы жизни на территории многих районов Беларуси. Эта беда коснулась и сопредельных республик. Наверное, нет сегодня человека, чье сердце не было бы наполнено сочувствием и состраданием. Последствия катастрофы на ЧАЭС испытали на себе и жители Славгородского района. После катастрофы район покинули более 7 тыс. человек, 40 деревень и сел были отселены и захоронены".

Как подчеркнул Леонид Заяц, "преодоление последствий аварии на ЧАЭС для нашей страны - задача государственной значимости". Вопросы жизнедеятельности населения на пострадавших территориях находятся в фокусе внимания законодательной и исполнительной власти, главы государства. В качестве примера руководитель области привел указ №235 "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области", который направлен на создание благоприятных условий жизни людей и повышение эффективности экономики. Он предусматривает ряд преференций для жителей, а также для предприятий и организаций. "В вашем районе строится новое жилье, в сельские населенные пункты приходит природный газ, возводятся социально значимые объекты, появляются новые производства. Так, совсем скоро будет запущен в работу современный свиноводческий комплекс в районе деревни Перегон, а в Славгороде будет налажено производство кондитерских изделий. Уверен, что на этом мы не остановимся и будем всячески способствовать тому, чтобы люди здесь жили достойно", - заверил губернатор.

В ликвидации последствий чернобыльской катастрофы были задействованы более 600 тыс. человек. Среди тех, кто мужественно и самоотверженно выполнял свой гражданский долг, были и жители Могилевской области: военнослужащие, пожарные, медики, ученые и просто добровольцы. Их всех объединило общее желание - спасти миллионы жизней от невидимого, но смертельного врага. "Они достойно и мужественно выполнили свой гражданский долг, выстояли в этих сложных условиях и сделали все возможное, чтобы минимизировать последствия аварии на ЧАЭС, - отметил Леонид Заяц.- И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за спасение других людей, земель, домашних очагов".

Память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС участники митинга почтили минутой молчания. К памятному знаку захороненных деревень Славгородского района были возложены цветы, а в честь погибших ликвидаторов и жертв Чернобыльской трагедии были высажены деревья. Затем в актовом зале райисполкома прошла встреча председателя облисполкома Леонида Зайца с ликвидаторами катастрофы на ЧАЭС.

В настоящее время на территории Могилевского региона радиоционному загрязнению подвержены территории 14 из 21 районов области, на которых проживают более 30 тыс. человек. Из них более 27 тыс. человек - граждане, потерпевшие в результате катастрофы на ЧАЭС.-0-