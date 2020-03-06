Заяц: с ежедневной работой женщин ни один мужчина не справится

6 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. С ежедневной работой женщин ни один мужчина не справится, отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время торжественного приема ко Дню женщин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы растите и воспитываете детей, обеспечиваете домашний уют, любите и поддерживаете. Кроме того, вы трудитесь в сферах экономики, промышленности, в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и спорте. И дома, и на рабочих местах вы показываете достойный пример для других. Благодарю за ваш сложный и ответственный труд", - поздравил женщин Леонид Заяц.

На торжественном приеме в облисполкоме собрались 30 представительниц прекрасного пола. Среди них семь многодетных матерей, которым сегодня вручили орден Матери.

Губернатор отметил, что в регионе проживают около 11 тыс. многодетных семей, и каждый год их становится больше. "Это приятная тенденция. В нашей стране существуют различные варианты поддержки и помощи таким семьям. И в Могилевской области создаются все условия, чтобы женщины, дети и их родные чувствовали себя комфортно", - подчеркнул он.

Для мамы пятерых детей Елены Кисель из Кировского района самое важное в жизни - дети. "Это такое счастье: наблюдать и помогать им расти, радоваться победам и поддерживать при неудачах. Но без поддержки мужа и близких с большой семьей не справиться, - заметила она. - Потому в этот день я хочу пожелать всем женщинам испытать счастье материнства. Услышать первое слово своего ребенка, увидеть его первые шаги. Быть любимыми и счастливыми. Потому что когда мама в форме - дом всегда будет наполнен любовью и счастьем".-0-