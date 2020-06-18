Заяц: в непростое время медики показали себя мужественными и ответственными профессионалами

18 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В непростое время медики показали себя мужественными и отвественными профессионалами. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время торжественного мероприятия в преддверии профессионального праздника медицинских работников, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы собрались сегодня здесь, чтобы выразить благодарность всем медицинским работникам области, которые поддерживают здоровье жителей региона. Спасибо вам за ваши старания, профессионализм и преданность профессии. Сложившиеся в мире обстоятельства не обошли стороной нашу страну, и вы столкнулись с новой вирусной инфекцией первые. Вы трудитесь на передовой, каждый день сражаясь за наше здоровье. В непростые времена вы показали свою собранность, профессионализм и мужество, - отметил Леонид Заяц. - Совместная работа врачей, исполнительной власти и организаций области, поддержка республиканского руководства дали положительные результаты. Быстрое переоборудование учреждений здравоохранения, своевременное оснащение необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты - вы быстро адаптировались к нынешним обстоятельствам и продолжаете на высоком уровне оказывать необходимую медицинскую помощь в борьбе с недугами".

Почетной грамотой Могилевского областного исполнительного комитета наградили отделение анестезиологии и реанимации Могилевской больницы №1. Как отметил в своем поздравлении Леонид Заяц, именно здесь спасают самых тяжелых пациентов, которые пострадали от коронавирусной инфекции.

"Мы уже сталкивались с эпидемией в 2009 году. Мы представляли, что нас будет ждать в борьбе с коронавирусом, и были готовы к этому. Сейчас увеличилась нагрузка не только на наше отделение или больницу, но и на все учреждения здравоохранения области. Сегодняшняя награда - это высокая оценка профессионализма всех сотрудников отделения. По одному нельзя победить ни один вирус или заболевание - это работа команды, где каждый должен четко, быстро и качественно выполнять свои задачи, - поделился заведующий отделением анестезиологии и реанимации Могилевской больницы №1 врач-анестезиолог Валерий Кононков. - В преддверии праздника коллегам хочется пожелать здоровья, оптимизма и бодрости духа".

Своевременное обеспечение лекарственными препаратами и медицинским оборудованием - один из аспектов слаженной работы учреждений здравоохранения области. Как рассказала генеральный директор могилевского предприятия "Фармация" Елена Романенко, нагрузка на аптечные склады тоже увеличилась, однако все с пониманием относятся к сложившимся обстоятельствам.

"Задача нашего предприятия - своевременное обеспечение лекарственными препаратами учреждений здравоохранения и аптечной сети области. Мы бесперебойно поставляем нужные медикаменты, антисептики и средства индивидуальной защиты. Первое время нужно было не только обеспечить все это в наличии, но и рассказать гражданам, как правильно пользоваться масками и санитайзерами, а иногда выслушать и успокоить посетителя, - отметила она. - Сегодняшнее торжественное мероприятие важно как никогда. Медики работают с полной самоотдачей, направляя все силы на защиту и поддержание здоровья населения. Слова благодарности не только приободряют, но и служат хорошим напоминанием, для чего мы работаем".

Умение быстро подстраиваться под изменяющиеся условия - важное качество медицинских работников.

"Могилевская больница №1 была рассчитана 740 коек. Вот уже два с половиной месяца мы работаем как многопрофильный инфекционный стационар. Оказываем помощь наиболее тяжелым пациентам с коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями. Потому что никто не отменял течение других болезней, - рассказал главврач учреждения здравоохранения Виктор Клочков. - Увеличилась и психологическая нагрузка на персонал. Но коллектив быстро адаптировался к работе, и сейчас все идет в штатном режиме. Большую поддержку мы получаем от государственных и частных предприятий. Слова благодарности высказывают не только пациенты. Нас благодарят даже дети: небольшие сувениры, поделки и рисунки - все это поднимает настроение врачам и напоминает, что в этой борьбе мы не одни".-0-