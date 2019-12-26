Леонид Заяц: в век космических технологий подвозить людям питьевую воду - не выход

26 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Качество питьевой воды в колодцах, строительство свинокомплекса и ремонтные работы в жилых домах - с такими вопросами к председателю Могилевского облисполкома Леониду Зайцу обратились жители Могилевщины. Прием граждан прошел сегодня в Кричеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время приема граждан

Жители деревни Лозовица Климовичского района рассказали о некачественной воде в населенном пункте. Сейчас там проживают 68 человек. В деревне 37 домовладений и три дачных дома. Сейчас здесь есть шесть колодцев и небольшие скважины на участках. Уже несколько лет жители деревни не могут решить проблему с качеством питьевой водой: в колодцах нет необходимого объема воды, в ней обнаруживают нитраты. Люди пробивают скважины на своих участках, но проблему это не решает.

"В космический век возить людям в поселок питьевую воду - это не выход. Техническая вода должна быть нормальной, ее дают скоту - он тоже живой. Необходимо создать людям адекватные условия для жизни, а не предлагать подвозить воду", - отметил Леонид Заяц.

Есть несколько решений данной проблемы. Сначала необходимо сделать скважину на глубину около 80 м и проверить воду. Если ее достаточно и она приемлемого качества, вопрос с водоснабжением будет решен. Стоимость такой скважины будет до Br5 тыс. Если же вода окажется непригодной, сюда будут проводить централизованный водопровод длиной около 4 км. Его стоимость составит порядка Br400 тыс.

С предложениями о новом месте для строительства свинокомплекса выступили жители агрогородка Бель. В рамках развития юго-восточных регионов неподалеку от агрогородка планируют построить свинокомплекс. Однако жители считают, что он будет располагаться слишком близко к населенному пункту и может затронуть санитарно-защитную зону деревни Бережистое и агрогородка Бель. Люди предложили другую площадку для размещения будущего инвестиционного проекта. Как отметил представитель жителей агрогородка, там ровнее ландшафт, нет поблизости рек и водоемов. Затраты на транспортные издержки и электроэнергию останутся на прежнем уровне. Немного увеличится потребление газа, однако это перекроется другими преимуществами.

"Необходимо уделить этому вопросу больше времени и детально рассмотреть каждую из площадок. В вопросах строительства свинокомплекса нужно внимательно отнестись к каждому спорному моменту. Потому что сейчас решить проблему будет намного проще, чем после начала строительства", - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома.

Около 10 вопросов были решены Кричевским райисполкомом до проведения личного приема граждан. Так, жители одной из улиц Кричева пожаловались на качество водопроводной воды. Трубопровод привели в порядок. А жители микрорайонов Сож и Комсомольский обратились с вопросами благоустройства придомовых территорий. В райисполкоме отметили, что как только позволят погодные условия, проведут работы по установке малых архитектурных форм и наведут порядок возле домов.

"Большая часть людей, вопросы которых уже решили, до этого ни разу не обращались в райисполком со своими проблемами. Все, что в силах решить на месте, мы приводим в порядок. Для этого не обязательно обращаться сразу к руководителю области, нужно сначала придти в райисполком", - поделилась начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Кричевского райисполкома Ольга Слепнева.-0-

Фото Олега Фойницкого