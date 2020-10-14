Заяц: важный приоритет социальной политики государства - поддержка материнства и многодетных семей

14 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Один из важнейших приоритетов социальной политики государства - поддержка материнства и многодетных семей. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время торжественного мероприятия, посвященного Дню матери, которое прошло сегодня в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас в Могилевской области проживают почти 11 тыс. многодетных семей. В области продолжается работа по реализации дополнительной меры поддержки семей - начисляется семейный капитал. Досрочно эти деньги уже использовали 2,1 тыс. семей, - отметил Леонид Заяц. - Ежегодно многодетные семьи заселяются в комфортное и современное жилье, которое также строится при поддержке государства. В этом году с новосельем можно поздравить 780 таких семей, еще 300 квартир сдадим до конца года".

Во время торжественного мероприятия Леонид Заяц высказал женщинам слова благодарности. "Наши женщины работают в самых разных сферах, занимают разные должности, но их объединяет главная профессия - профессия мамы. Именно вы воспитываете наших детей, растите будущее поколение белорусов, успехами и достижениями которых будете гордиться не только вы, но и вся наша страна. Спасибо вам за ваш труд".

Одна из приглашенных мам, Светлана Юрченко, отметила, что в Беларуси созданы все условия для рождения и достойного воспитания детей. "Я горжусь нашей страной. Здесь созданы все условия для рождения и развития детей, для комфортной жизни семей. И работа, которая проводится по всей стране, хорошо видна на примере Могилева и всей области. У нас строятся жилые дома, детские сады и школы, которые укомплектованы современным оборудованием. Появляются новые объекты здравоохранения. И в этом большая заслуга местной власти при поддержке государства. Важно, чтобы в будущем развитию социальной сферы уделяли такое же пристальное внимание. Хочется, чтобы наши внуки и правнуки росли в стабильной и развивающейся стране", - отметила женщина.

Во время приема многодетным мамам Могилевской области вручили ордена и цветы. Завершился праздник творческим концертом.-0-