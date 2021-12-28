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28 декабря 2021, 17:50

Заяц: всегда очень приятно быть участником марафона добра под названием "Наши дети"

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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Леонид Заяц и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый в рамках новогодней акции "Наши дети" посетили Сенненский детский дом в Витебской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Всегда очень приятно быть участниками марафона добра под названием "Наши дети". Эта традиция, инициированная Президентом Беларуси, длится в стране уже более четверти века и с каждым годом становится все масштабнее. Она дарит волшебные эмоции всем участникам. Для нас, взрослых, это особенно важно, ведь вся ценность жизни в детях, а их счастливые глаза и улыбки - смысл и стимул для новых добрых свершений", - отметил вице-спикер Совета Республики.

В Беларуси забота о детях всегда была и есть на первом месте. Особенно это касается тех ребят, которые по воле судьбы оказались в сложной жизненной ситуации. Государство обеспечивает воспитанников всем необходимым для жизни и развития. Но человеческого внимания им требуется больше, чтобы они не чувствовали себя обделенными.

Парламентарии ознакомились с деятельностью детского учреждения образования и условиями жизни воспитанников, выразили слова благодарности педагогам за их благородный труд по поддержке подрастающего поколения с нелегкой жизненной судьбой.

Неотъемлемой частью и ярким завершением праздника стали подарки, врученные детям и детскому дому. "Этот момент доставляет взрослым радости не меньше, чем детям", - подчеркнул Леонид Заяц.-0-

Фото Совета Республики

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