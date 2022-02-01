Зайчук: ситуация на потребительском рынке Брестской области стабильная, но требует корректировки

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на потребительском рынке Брестской области стабильная, но требует корректировки. Об этом заявил сегодня на заседании областного исполнительного комитета первый заместитель председателя облисполкома Валентин Зайчук, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании рассматривался вопрос товарного обеспечения и ценовая ситуация на потребительском рынке региона. "Ситуация в части обеспечения нашего рынка продовольственными товарами и сдерживания роста цен на потребительские товары стабильная, но требующая корректировки, чтобы от населения не было нареканий", - сказал Валентин Зайчук.

Как отметил начальник главного управления МАРТ по Брестской области Юрий Кладницкий, ценовая ситуация на потребительском рынке обусловлена объективными внешними и внутренними факторами. Власти прилагают все усилия для сдерживания роста цен. В области потребительские цены в январе выросли на 9,9% - это немного ниже среднереспубликанского показателя. По его словам, 66% товарных позиций в Брестской области дешевле, чем в среднем по стране.

"Наибольший рост цен сложился по капусте. Ее основные производители - фермерские хозяйства. На цены повлияла внешняя конъюнктура: экспорт капусты за осень прошлого года вырос в 2,4 раза. Именно плодоовощная продукция (и прежде всего капуста) сформировала более половины превышения областью среднереспубликанского индекса по продовольствию", - отметил Юрий Кладницкий. Он дополнил, что по оперативным статистическим данным, на 25 января средняя цена на капусту по Бресту (Br2,08) была одной из самых низких в республике.

Начальник главного управления торговли Валерий Мацкевич сообщил, что минувшей осенью особое внимание уделялось формированию стабилизационных фондов плодоовощной продукции. С учетом потребности в межсезонный период на 2021/2022 годы было заложено 7147 т картофеля, 2002 т лука, 922 т столовой свеклы, 1529 т моркови, 3515 т капусты, 1682 т яблок. План закладки был выполнен на 100%. В области создана рабочая группа для проведения мониторинга в местах хранения стабфондов.

"Постановление правительства от 24 января по урегулированию цен на плодоовощную продукцию устанавливает с января по май текущего года единые предельные максимальные отпускные и розничные цены на эту продукцию на территории республики. Надеемся, это позволит стабилизировать ситуацию. Хотя основной задачей остается обеспечение гарантированного наличия всего ассортиментного перечня плодоовощной продукции на полках магазинов", - дополнил начальник главного управления торговли облисполкома.

В заседании приняли участие председатель Комитета государственного контроля - уполномоченный главы государства по Брестской области Василий Герасимов, помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик, представители крупных торговых организаций.-0-