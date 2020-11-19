Заказник "Печерский" создадут в Могилеве до конца года

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заказник местного значения "Печерский" создадут в Могилеве до конца года. Об этом рассказал в интервью "Радио Могилев" заместитель начальника городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Бородько, сообщает БЕЛТА.

В заказник войдут 10 земельных участков, которые определили ученые по результатам исследований территории Печерского лесопарка. "В Могилеве, кроме двух памятников природы, вековых дубов, появится еще местный заказник, который имеет довольно большую протяженность и огромное значение для горожан. Карта-схема заказника согласована со всеми заинтересованными службами и городским исполнительным комитетом", - рассказал Игорь Бородько.

Заказчиком работ по обследованию Печерского лесопарка выступил Могилевский горисполком по государственной программе "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016-2020 годы. Обследованием территории лесопарка занимались ученые из НПЦ Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам. В процессе работы ученые разработали научное и технико-экономическое обоснование объявления заказника местного значения "Печерский".

После официального объявления новой особо охраняемой территории там будет введен особый режим. "Обычных горожан ограничения в этом заказнике практически не коснутся. Однако будет ужесточен режим ведения хозяйственной деятельности. Там и сейчас запрещены сплошные рубки, производятся только санитарные. Запретят выгул животных и любую деятельность, связанную со строительством", - отметил Игорь Бородько.-0-