Закладка картофеля в стабфонды Минска на межсезонье завершена на 50%, яблок - на 100%

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске полным ходом идет формирование стабилизационных фондов продовольственных товаров на межсезонный период 2021/2022 года: яблоки заложены на 100%, картофель - на 50%, овощи - примерно на 25%. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году объем стабфонда Минска увеличен в два раза по сравнению с прошлым годом, потому что тогда все наши запасы были реализованы, ничего не осталось. Сейчас заложен весь запланированный объем яблок, картофель - на 50%, все остальные овощи - на четверть", - рассказал Юрий Трущенко.

Если в точных цифрах, то заложено 1429 т картофеля, 219 т капусты, 184 т моркови, 203 т репчатого лука, 811 т яблок. Всего решением городских властей должно быть заложено в хранилища 3 тыс. т картофеля, 950 т капусты, 400 т свеклы, 550 т моркови, по 800 т лука и яблок.

Не первый год запасы плодоовощной продукции закладываются только в хранилища УП "Партизанское" в Колядичах, базы которого достаточно для запланированных объемов. "До 15 ноября нужно завершить эту работу в полном объеме", - рассказала генеральный директор УП "Партизанское" Татьяна Кузовлева. Запасы формируются в соответствии с договорами с производителями из разных областей.

В хранилищах УП "Партизанское" для всех видов продукции созданы необходимые условия, температурный режим и влажность, чтобы на весь период хранения и реализации (до 31 мая 2022 года) овощи и фрукты сохраняли товарные свойства. И покупатели - организации бюджетной сферы, предприятия общественного питания и торговли столицы - оставались довольны.

Планируется, что созданные запасы будут распределены для равномерного расходования с 15 ноября по 31 мая в соответствии с графиком - в торговые сети, детские сады и школы, больницы. Как уточнил Юрий Трущенко, стабфонд - своего рода запас на черный день. То есть у торговых сетей заключены договоры с разными поставщиками, но если продукции не хватает, на помощь приходит стабфонд. Таким образом в столице должна быть обеспечена бесперебойная торговля продукцией отечественного производства в межсезонный период.-0-