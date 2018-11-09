Закладка продуктов в стабфонды Минска завершается

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске закладка продуктов на хранение для межсезонья находится на завершающей стадии, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

На 9 ноября в стабилизационный фонд на межсезонный период 2018/2019 годов заложено уже 14 тыс. т картофеля (или 93% к заданию), 10,8 тыс. т овощей (62%) и стопроцентный запас яблок - 4 тыс. т.

Продуктами животноводства запасы также пополняются ускоряющимися темпами. Свинины заложено 435 т (73% к заданию), говядины - 96 т (64%) и животного масла - 370 т (100%).

Созданные запасы будут распределены для равномерного расходования с 15 ноября 2018 года по 31 мая 2019-го. Основные объемы продукции будут храниться на УП "Партизанское", для этих целей определено 12 базовых хранилищ общей емкостью 67 тыс. т. Помещения для хранения 47 тыс. т продукции оснащены холодильными установками.

Продукты животноводства и растениеводства закладываются на межсезонный период для последующей реализации в торговых организациях, сети общественного питания и бюджетной сферы.-0-