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Заключительная в этом году рыбная ярмарка в Минске пройдет у кинотеатра "Салют"

Регионы 29.12.2018 | 08:19
Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная рыбная ярмарка развернется сегодня на площадке у кинотеатра "Салют" по просп. Рокоссовского в Ленинском районе Минска, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

С 10.00 до 17.00 рыбхозы представят для продажи широкий ассортимент прудовой рыбы (карп, толстолобик, амур, форель), а также продукцию ее переработки - копчено-вяленую рыбу, мороженые полуфабрикаты, консервы.

Сезон рыбных ярмарок стартовал на этой же площадке в Минске 17 ноября, затем рыбные ряды перемещались по административным районам столицы. Эти мероприятия пришли на смену сельскохозяйственным ярмаркам выходного дня.

Организатор - ГО "Белводхоз".-0-

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Теги
Минск, рыба, торговля, ярмарка
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