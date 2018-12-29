Заключительная в этом году рыбная ярмарка в Минске пройдет у кинотеатра "Салют"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная рыбная ярмарка развернется сегодня на площадке у кинотеатра "Салют" по просп. Рокоссовского в Ленинском районе Минска, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
С 10.00 до 17.00 рыбхозы представят для продажи широкий ассортимент прудовой рыбы (карп, толстолобик, амур, форель), а также продукцию ее переработки - копчено-вяленую рыбу, мороженые полуфабрикаты, консервы.
Сезон рыбных ярмарок стартовал на этой же площадке в Минске 17 ноября, затем рыбные ряды перемещались по административным районам столицы. Эти мероприятия пришли на смену сельскохозяйственным ярмаркам выходного дня.
Организатор - ГО "Белводхоз".-0-
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