Закончить уборку кукурузы в Могилевской области планируют в начале ноября

27 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области уборку кукурузы планируют закончить в начале ноября. На сегодняшний день урожай убран с 84% площадей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома.

"На данный момент кукуруза на зерно в регионе убрана почти с 18 тыс. га (это составляет 54% от запланированного). Приближается к завершению уборка кукурузы на силос и зеленый корм - убран урожай с 97 тыс. га. Это составляет 94% от запланированных объемов. В целом кукуруза в регионе убрана практически с 115 тыс. га, или 84% площадей", - отметили в отделе.

Средняя урожайность кукурузы на зерно в области составляет 60 ц/га, на силос и корм - 221 ц/га.

Несколько районов уже завершает уборочную кампанию. Так, в Кировском районе убрано 99% площадей, Краснопольском - 98%, Мстиславском - 95%.

Как подчеркнули специалисты, если погода будет соответствовать, уборку кукурузы в регионе завершат уже в начале ноября.

Кроме того, в области ведется задел под новый урожай - идет зяблевая обработка почвы, которая уже проведена на 57,5 тыс. га (это 26% к заданию). Одновременно под зяблевую вспашку вносятся минеральные удобрения: калийных внесено 2,6 тыс. т и 134 т фосфорных. Продолжаются работы по известкованию кислых почв.-0-