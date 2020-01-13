Законодатель вкусов

Забота о здоровье и наслаждение вкусом – именно этими принципами руководствуется один из крупнейших производителей фруктово-ягодных и овощных наполнителей в республике – ИООО "БЕЛ-ОБСТ", расположенное в Волковыске.

На белорусский рынок компания пришла около пяти лет назад. За это время производитель уникальных наполнителей смог сделать то, на что у других уходит не один десяток лет, – завоевать доверие ведущих предприятий-производителей молочной продукции.

Согласитесь, ведь вкус любого йогурта, мороженого, сырка или мусса чаще всего определяет именно наполнитель, который придает продукту уникальный вкус и аромат. Секрет успеха продукта достаточно прост: использование оригинальных рецептур, передовых технологий, а также инноваций. Одна из них – Clean Label (чистая этикетка). Этот термин обозначает совершенно новый принцип производства продуктов питания, подразумевающий ясное, четкое и доступное описание состава продукта, использование традиционных ингредиентов и отсутствие компонентов искусственного происхождения. И если в Беларуси этот тренд только набирает обороты, то в Европе он популярен. Каждый из нас хочет видеть на своем столе полезные продукты, исключая все то, что содержит вредные добавки.

– Наши наполнители производятся на основе фруктов, ягод и овощей. Применяем соки, злаки, травы, а также экстракты растений и даже цветов, – подчеркивает генеральный директор компании Наталья Бахтинская. – Требования, предъявляемые к закупке сырья, у нас очень высокие. При производстве используем исключительно натуральные ингредиенты.

Специалисты отдела R&D наперед знают, какой вкус будет популярен в следующем сезоне, предлагая производителям новые уникальные комбинации.

Асептика в действии

Главное конкурентное преимущество компании – асептическое производство, которое не подразумевает использования в изготовлении продукции любых консервантов.

По словам генерального директора, асептическое производство на "БЕЛ-ОБСТ" – это комплекс производственного процесса, направленный на предупреждение попадания микроорганизмов в продукт. Простыми словами, фруктово-ягодный наполнитель, который произведен и расфасован асептически, полностью исключает развитие патогенной микрофлоры в конечном продукте, будь то йогурт, мусс или мороженое. Асептика также является наиболее современной и щадящей технологией по отношению к молочному продукту, позволяющей обеспечить приемлемый срок хранения того же живого йогурта. К слову, подобные технологии в наши дни может позволить себе далеко не каждый производитель наполнителей.

Кроме того, на предприятии используются герметичные контейнеры, которые вывели систему хранения готового продукта на максимально надежный, безопасный уровень.

Комплекс технических решений, применяемых заводом, позволяет не только улучшать вкусовые и прочие характеристики продукта, но и делать более совершенной его рецептуру. Основная производственная линия "БЕЛ-ОБСТ" оснащена современными элементами перемешивания, диспергирования сыпучих компонентов. На линии установлен специальный косточкоотделитель-сепаратор. Также при подготовке ягод и фруктов используется новейшая разработка для резки фруктов бельгийской фирмы FAM, что позволяет получать, к примеру, слайсы или кубики сырья любых размеров, с учетом пожелания заказчиков.

ДНК вкуса

В портфеле "БЕЛ-ОБСТ" более 3 тыс. оцифрованных рецептур, вызывающих большой интерес у заказчиков как в Беларуси, так и далеко за ее пределами.

Предприятие делает ставку на инновационность и технологичность. В этом помогает собственная "лаборатория вкуса" или отдел R&D, где разрабатываются и тестируются вкусы, которые в дальнейшем поступают на производство. Без преувеличения можно сказать: здесь о ДНК вкуса знают абсолютно все.

Компания постоянно отслеживает запросы и требования рынка и моментально реагирует на них. Специалисты инновационного центра наперед знают, какой вкус йогурта, мороженого или десерта будет популярен в следующем сезоне, предлагая производителям молочной промышленности новые комбинации вкусов. Следуя всемирным трендам, новые, яркие и смелые сочетания разрабатываются на заводе ежедневно.

Используются самые популярные ингредиенты, которые внедряются почти всеми производителями молочной промышленности. Это суперфуды (чиа, амарант, кинао, семена льна), злаки, экзотические вкусы (манго, маракуйя, ананас), местные ягоды (вишня, клубника, черника). Пользуются популярностью и соленые вкусы, которые ориентированы на полноценный перекус. В качестве натуральных красителей компания использует соки черной моркови, красной свеклы и смородины.

"БЕЛ-ОБСТ" ведет постоянную работу над повышением критериев оценки своей продукции, следуя требованиям клиентов – всех тех, для кого молочные продукты являются неотъемлемой частью ежедневного меню.

231900, Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Рокоссовского, 84.

Тел:+375 (1512) 9-44-25.

Сайт: belobst.com

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"