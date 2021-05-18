"Закрошинский мох" в Речицком районе перестал быть гидрологическим заказником

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе прекращает функционирование гидрологический заказник местного значения "Закрошинский мох". Соответствующее решение Речицкого райисполкома от 12 мая 2021 года №1155 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Решение о прекращении функционирования принято из-за утраты ценных природных комплексов и объектов, для сохранения которых был объявлен заказник.

Государственному лесохозяйственному учреждению "Василевичский лесхоз" необходимо внести изменения в лесоустроительный проект из-за отмены на земельных участках специальных режимов охраны и использования.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-