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19 сентября 2020, 09:04

Закрытие 18 сентября станции метро "Купаловская" было связано с ложным сообщением о минировании

Фото из архива
Фото из архива

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие 18 сентября станции метро "Купаловская" было связано с ложным сообщением о минировании. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"18 сентября в 18.31 спасателям поступило сообщение о минировании станции метро "Купаловская". Доступ на станции "Купаловская" и "Октябрьская" был временно ограничен, поезда следовали транзитом. При проведении обследовании взрывоопасные предметы не обнаружены", - рассказали в МЧС.

Как уже сообщалось, в 19.54 все станции метро заработали в штатном режиме.-0-

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