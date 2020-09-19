19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие 18 сентября станции метро "Купаловская" было связано с ложным сообщением о минировании. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"18 сентября в 18.31 спасателям поступило сообщение о минировании станции метро "Купаловская". Доступ на станции "Купаловская" и "Октябрьская" был временно ограничен, поезда следовали транзитом. При проведении обследовании взрывоопасные предметы не обнаружены", - рассказали в МЧС.

Как уже сообщалось, в 19.54 все станции метро заработали в штатном режиме.-0-